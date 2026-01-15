Apagón masivo: al menos 4 millones de personas afectadas por cortes de luz en varias zonas de Capital y el conurbano

Al menos cuatro millones de personas del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se vieron afectadas ese jueves por un corte masivo de suministro eléctrico, debido a una falla técnica en una subestación de la distribuidora Edenor. Pasadas las 15.45 más del 85% del servicio fue restablecido.

El apagón se reportó pasadas las 14, cuando distintos vecinos de la zona norte de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano comenzaron a denunciar cortes de luz masivos en diversos puntos del AMBA, como Recoleta, Palermo, Belgrano, Núñez y Vicente López.

En el tercer día de la ola de calor que afecta al AMBA, la interrupción dejó sin electricidad a cerca de cuatro millones usuarios. En promedio, se estima que por cada cliente hay al menos cuatro personas afectadas.

Locales sin luz por el corte masivo en el barrio de Saavedra

Si bien en un primer momento las páginas oficiales del Ente Regulador de la Electricidad (ENRE) y de Cammesa, la compañía con control estatal encargada del despacho eléctrico, dejaron de funcionar, cerca de las 15:30, se restableció el servicio de la plataforma.

En aquel lapso se comenzó a restablecer el funcionamiento eléctrico en varias zonas, lo que modificó el número de usuarios afectados. Desde el ENRE informaron en el último parte de las 15.30 que 89.148 usuarios de Edesur permanecían sin luz, mientras que 69.580 de Edenor se encontraban sin suministro eléctrico.

Alerta por temperaturas extremas



Ante el calor, el consumo eléctrico aumenta y es fundamental cuidar la energía entre todos.



Seguí estos consejos:



🟠Usá el aire acondicionado en 24° para climatizar los ambientes en uso.

A lo largo de la jornada se registraron, entre otras cosas, semáforos apagados en puntos críticos de la zona norte porteña como Avenida del Libertador. El apagón repercutió además en el sistema ferroviario, donde la línea Mitre reportó problemas.

Según pudo saber LA NACION, se interrumpió el servicio en los ramales Tigre y Suárez, y el Tren de la Costa. A su vez, se evidenciaron algunas demoras en el San Martín.

En el caso del subte, en un primer momento la línea D sufrió una afectación, lo que derivó en un servicio limitado entre Catedral y Pueyrredón, mientras que el resto de las líneas funcionaron con normalidad. Sin embargo, pasadas las 15.30 se normalizó todo el funcionamiento.

Cortes de luz. calor y alerta por lluvias: apagón masivo por falla técnica en una subestación

Desde la empresa de subterráneos de la Ciudad (Emova) aclararon que durante la jornada de apagón no quedaron formaciones en túnel.

Ante la falta de luz, se reportó además un choque en el barrio porteño de Palermo que se habría desencadenado en la intersección de la Avenida Scalabrini Ortiz y Córdoba, donde comenzaron fallar algunos semáforos, de acuerdo al relato de un grupo de vecinos de la zona.

Choque en Scalabrini Ortiz y Córdoba

Tras el apagón, Edenor precisó a LA NACION que el corte de suministro masivo respondió a una falla técnica en una subestación de la distribuidora.

Más temprano, desde la compañía ya habían advertido en redes sociales por el riesgo de las temperaturas extremas. Entonces recomendaron a los usuarios priorizar un uso medido del suministro eléctrico. En concreto, sugirieron utilizar el aire acondicionado en 24°, a fines de “climatizar los ambientes en uso”.



También recomendaron “alternarlo con el ventilador que consume hasta 10 veces menos de energía”. Y luego reclamaron evitar el uso simultáneo de electrodomésticos.

El apagón afectó también a varias instalaciones de la empresa AySA, correspondientes a los sistemas de producción y distribución de agua potable, que requieren de suministro eléctrico.

Desde la compañía estatal aclararon que, una vez restablecida la energía eléctrica, la normalización del servicio de agua potable no será inmediata. “Los sistemas de bombeo requieren un proceso de arranque secuencial, por lo que la presurización de la red y recuperación del servicio se dará de manera gradual durante la jornada”, precisaron por medio de un comunicado.

Locales sin luz por el corte masivo en el barrio de Saavedra Noelia Guevara - LA NACION

Asimismo advirtieron que como consecuencia de esta situación, podría registrarse baja presión y/o falta de agua en algunas zonas de la Ciudad de Buenos Aires y en algunas localidades de los partidos de Escobar, Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz, La Matanza, Malvinas Argentinas, Merlo, Moreno, Morón, Pilar, San Fernando, San Isidro, San Martín, San Miguel, Tigre, Tres de Febrero y Vicente López.