Cómo llego al Parque Pereyra Iraola: las mejores opciones para ir en tren, colectivo o auto

Ubicado estratégicamente entre la cCiudad de Buenos Aires y La Plata, el Parque Pereyra Iraola se presenta como el “pulmón verde” más importante de la zona sur. Con más de 10.000 hectáreas, este predio declarado Reserva de la Biosfera por la Unesco es el destino predilecto para quienes buscan escapar del cemento sin alejarse demasiado de la urbanización.

En este abril de 2026, con el clima otoñal ideal para caminatas y picnics, conocer las mejores rutas de acceso es fundamental para evitar las congestiones de la Autovía Buenos Aires-La Plata.

El parque ofrece sectores diferenciados: desde zonas de recreación con mesas y parrillas hasta senderos de monte virgen y el famoso Árbol de Cristal. Debido a su gran extensión, elegir el punto de ingreso correcto según el medio de transporte es el primer paso para una jornada exitosa.

Parque Pereyra Iraola: cuáles son los accesos y medios de transporte disponibles

A continuación, las mejores formas de llegar al Parque Pereyra Iraola:

1 Llegar en auto, rutas y accesos principales

El acceso vehicular es sumamente fluido gracias a la cercanía de vías rápidas, aunque los fines de semana la afluencia es masiva.

Desde CABA : la vía más directa es la Autopista Buenos Aires - La Plata . Se debe tomar la salida en el KM 31 (Ramal Hudson) hacia la Autovía 2 o continuar hasta la bajada de Villa Elisa.

: la vía más directa es la . Se debe tomar la salida en el KM 31 (Ramal Hudson) hacia la Autovía 2 o continuar hasta la bajada de Villa Elisa. Camino General Belgrano : es la ruta alternativa para quienes vienen de zonas como Quilmes o Berazategui. Atraviesa el parque longitudinalmente y ofrece ingresos directos a las zonas de quintas y al sector de la administración.

: es la ruta alternativa para quienes vienen de zonas como Quilmes o Berazategui. Atraviesa el parque longitudinalmente y ofrece ingresos directos a las zonas de quintas y al sector de la administración. Estacionamiento: el parque cuenta con amplias zonas de estacionamiento gratuito, pero se recomienda llegar antes de las 11 los domingos para conseguir lugar bajo la sombra de los eucaliptos.

2 Llegar en transporte público, tren y colectivos

Para quienes no cuentan con vehículo propio, la conectividad es sorprendentemente buena gracias al sistema ferroviario y las líneas interurbanas.

Tren Roca (ramal La Plata) : es la opción más económica y pintoresca. La estación Pereyra se encuentra literalmente dentro del parque. Al bajar del tren, ya se encuentra una de las zonas de senderos. Es ideal para ciclistas que llevan sus bicicletas en el furgón.

: es la opción más económica y pintoresca. La estación se encuentra literalmente dentro del parque. Al bajar del tren, ya se encuentra una de las zonas de senderos. Es ideal para ciclistas que llevan sus bicicletas en el furgón. Colectivos (líneas 129 y 195): los servicios que unen Retiro/Once con La Plata (el famoso “Costera” o el “Metropol”) tienen paradas sobre la rotonda de Alpargatas o en los ingresos por Camino Centenario. También la línea 338 (La Costera) que recorre el conurbano permite llegar desde zonas como Lomas de Zamora o San Isidro.

Parque Pereyra Iraola: cómo llegar y qué tener en cuenta antes de ir

Dada la magnitud de la reserva, es vital llevar repelente, agua potable (no siempre hay puestos cercanos en las zonas más agrestes) y regresar con los residuos. En junio, el sol baja más temprano, por lo que se recomienda iniciar el regreso alrededor de las 17.30 para evitar el embotellamiento en la subida a la autopista o la espera en los andenes del tren.

El Parque Pereyra Iraola es un tesoro natural al alcance de todos. Ya sea por la velocidad del tren Roca o la comodidad de la autopista, este refugio de biodiversidad ofrece un respiro necesario. Planificar el ingreso según la actividad deseada garantiza que el contacto con la naturaleza sea el protagonista de una escapada perfecta de fin de semana.