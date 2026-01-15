Cuatro millones de personas sin luz: las causas que llevaron al apagón masivo

Al menos cuatro millones de personas del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) quedaron sin suministro eléctrico hoy a las 14.45 debido a una falla técnica en la subestación eléctrica Morón, de la distribuidora Edenor, que provocó la desconexión de cuatro líneas de alta tensión. En la empresa informaron que el servicio debería normalizarse en el transcurso de la hora. A las 15.45, el 85% del servicio se había normalizado.

En el tercer día de la ola de calor que afecta al AMBA, la interrupción volvió a poner en evidencia la falta de inversión en el sistema eléctrico por los años de congelamiento tarifario.

El termómetro marcaba los 29,5° cuando se produjo la falla técnica, y la demanda eléctrica en el Gran Buenos Aires se derrumbó 38,5% en cuestión de minutos, de 10.215 a 7375 MW, según informó la página oficial de Cammesa, la compañía con control estatal encargada del despacho eléctrico.

“La falla en la subestación provocó el desenganche de cuatro líneas de 220 KW entre Morón - Rodríguez, operadas por Edenor, y se perdieron 3000 MW de energía”, explicaron fuentes oficiales.

Alrededor de un millón de usuarios de Edenor y

La cuenta de Edenor en las redes sociales había advertido sobre una alerta meteorológica para hoy a la tarde. “El Servicio Meteorológico Nacional informa alerta amarilla por tormentas para las próximas horas en toda nuestra área de concesión. Se espera abundante caída de agua en cortos periodos e intensa actividad eléctrica”, escribió en X a las 14.37.

Los usuarios de Edesur también se vieron afectados debido a que el sistema de distribución eléctrica está interconectado.

La página oficial del Ente Regulador de la Electricidad (ENRE) dejó de funcionar y no hubo información oficial sobre los cortes de luz en el momento del apagón.

En la previa de Año Nuevo pasado, el sistema eléctrico en el AMBA también volvió a mostrar fallas, luego de que fallara una subestación eléctrica de Edesur, cerca del centro de Florencia Varela. En el pico del incidente, alrededor de 4,4 millones de personas quedaron sin electricidad.

Noticia en desarrollo