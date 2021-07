Aperturas en la Ciudad: cuándo podría volver el público a los estadios de fútbol

El gobierno de la ciudad de Buenos Aires anunció esta mañana el plan gradual de seis etapas de reapertura hasta volver a la normalidad luego de más de 500 días de restricciones para evitar la propagación del Covid-19.

Dentro de este esquema, uno de los puntos que generó mayor interés es el regreso de público a los estadios de fútbol. Todavía no hay fecha, pero es una de las prioridades en la flexibilización de protocolos.

“En cada una de las etapas se van a ir anunciando aperturas graduales. El avance hacia cada nueva etapa y sus tiempos van a depender de la evolución de la situación sanitaria. Así como hoy los datos permiten hablar de nuevas aperturas, también se podría volver atrás si la situación indica lo contrario”, aseguró en conferencia de prensa el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

Uno de los rubros que deberá esperar hasta el final serán los espectáculos masivos, en especial el público en los estadios de fútbol de la ciudad que ya llevan más de un año con las puertas cerradas. Específicamente, el último encuentro con público en suelo porteño fue en la Bombonera donde Boca recibió, por la Copa Libertadores, a Independiente Medellín, de Colombia.

El último partido de Boca con público. FotoBAIRES

“Todavía no tiene fecha, pero en la fase 2 y 5 cuando se habla de los espectáculos masivos que van a alcanzar el 30 y el 80% de capacidad máxima se refiere a los partidos de fútbol, por ejemplo. Todavía no está la fecha. Es lo que todos quieren saber, pero no podemos decirlo porque dependerá de que los casos sigan en baja”, dijeron las fuentes porteñas consultadas por LA NACION.

Ante la duda de si estas aperturas graduales podrían ser revisadas o autoridades cada dos semanas, como ocurrió el año pasado, respondieron: “Sí o un poco más. Depende de cómo evolucione la curva. Por eso no se puede precisar cuándo”.

Si se llevara adelante sin sobresaltos esta estrategia de revisión y aperturas cada 15 días. Los hinchas podrían volver a las canchas porteñas a partir de mediados de agosto, en un 30% de capacidad, y para la primavera se elevaría al 80%.

Qué aperturas hay en cada una de las etapas

Etapa 1

La circulación va a dejar de estar restringida. Cualquiera podrá moverse por la ciudad entre las 0 horas y las 6 de la mañana.

El transporte público va a seguir siendo para los autorizados hasta hoy, pero se van a poder sumar los de la construcción.

Además se van a abrir 10 estaciones de subtes. Se llegará así a 79 estaciones abiertas de las 90 que tiene la red.

Los encuentros al aire libre en el espacio público quedan sin restricción de cantidad de personas. En las casas y departamentos van a estar permitidos hasta 10 personas solamente al aire libre, es decir, en patios, terrazas o balcones. Y hay que evitar los encuentros en lugares cerrados.

Todos los comercios van a poder aumentar la capacidad máxima de los locales hasta un 50%, con protocolos.

Cultura: la capacidad máxima de las salas se va a mantener al 50%, al igual que las celebraciones religiosas en los templos.

Deportes: los gimnasios van a aumentar su capacidad máxima al 50%.

Los centros de día para adultos mayores y los centros de jubilados podrán retomar sus actividades con un 50% de aforo y protocolos.

Turismo: aumenta la capacidad máxima a un 50% en las zonas comunes de hoteles, y la capacidad máxima para el turismo de reuniones pasa al 50%.

Etapa 2

En el transporte público, además de los autorizados y los trabajadores de la construcción van a poder viajar también los empleados de comercios.

Los encuentros sociales en casas van a aumentar su capacidad máxima a 20 personas si son al aire libre y a 10 personas si son en espacios cerrados, siempre garantizando la ventilación adecuada.

Todos los comercios van a poder aumentar la capacidad máxima de los locales hasta un 80% y con protocolos.

Los gimnasios van a aumentar su capacidad al 80%, al igual que los eventos culturales y las celebraciones religiosas.

Las oficinas van a aumentar su capacidad al 50%.

Los eventos masivos van a poder realizarse al aire libre con una capacidad máxima del 30%.

Etapa 3

Van a estar abiertas todas las estaciones de la red de subte.

Los encuentros en casas al aire libre van a quedar sin restricciones. Y en espacios cerrados el máximo va a pasar a ser de 20 personas.

Toda la actividad comercial va a tener aforo del 80% en el interior de los locales con protocolos y va a poder abrir hasta las 2 de la mañana, incluido el sector gastronómico y el cultural y las actividades sociales y recreativas.

También en esta etapa se va a ampliar el aforo para el turismo.

Etapa 4

Se va a poder dejar de usar progresivamente el tapabocas: solo va a ser obligatorio en espacios cerrados y en el transporte público.

El transporte público va a estar abierto al público en general y se levanta el aforo en la red de subtes.

Los comercios van a trabajar sin restricciones, con protocolos.

Los encuentros tanto en el espacio público como en casas serán sin restricciones y con protocolos.

Las actividades nocturnas van a dejar de tener restricciones de horarios y van a poder aumentar su capacidad al 80% al aire libre y al 50% al interior.

También el turismo va a dejar de tener restricciones.

Etapa 5

Las actividades profesionales, la cultura y los comercios también van a dejar de tener restricciones.

Los espectáculos masivos van a alcanzar el 80% de capacidad máxima.

Etapa 6

Vuelta a la normalidad, sin restricciones ni protocolos. Sin uso del tapabocas ni distanciamiento social.