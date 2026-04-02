Desde la Asociación de Anestesistas contaron que fue la hermana del residente muerto quien alertó sobre las fiestas con drogas

En medio de la investigación por la muerte de un anestesiólogo y el uso irregular de sustancias médicas, el abogado de la Asociación de Anestesistas, Eduardo Gerome, reconstruyó en LN+ cómo se activaron las primeras denuncias y qué medidas adoptó la entidad tras conocer los hechos. “Hay preocupación, lógicamente”, sostuvo, al describir el impacto del caso dentro del ámbito profesional.

Eduardo Gerome

Cómo se conocieron los primeros indicios

Gerome explicó que las primeras alertas surgieron dentro del propio sistema de salud. “Desde el 20 de febrero, inmediatamente por obra y gracia de los propios residentes del Hospital Italiano, que ven a Lanusse en estado de languidez, la denuncian para que se trabaje sobre ella para recuperarla”, relató.

A partir de ese momento, las autoridades del hospital avanzaron con una presentación formal. “Cuando las autoridades del Hospital Italiano toman conocimiento, inmediatamente hacen la denuncia y ponen en conocimiento de la Asociación de Anestesia”, indicó.

El abogado agregó que, una vez informada, la entidad amplió la denuncia al tomar dimensión de otros hechos. “Cuando la Asociación de Anestesistas toma conocimiento de la situación y también de lo que pasa en el Hospital Rivadavia, donde también allí es donde muere un médico y hay otra anestesista involucrada, amplía de inmediato la denuncia”, detalló.

Eduardo Gerome, abogado de la Asociación de Anestesia, Analgesia y Reanimación de Buenos Aires ubicada en el barrio de Caballito Valeria Rotman

El rol de la Asociación y la denuncia judicial

Según explicó, la intervención de la entidad fue inmediata. “La actuación de la Asociación de Anestesia, que brega permanentemente por dar excelencia y que los médicos que la integran compartan esa excelencia, hizo la denuncia el 25 de febrero en los tribunales y se acompañaron todos los elementos del caso”, afirmó.

También precisó cómo llegó la información vinculada al otro episodio. “Cuando muere el médico del Hospital Rivadavia, su hermana va a la Asociación de Anestesistas, muy compungida, a contar las cosas que se había enterado que pasaban, de alguna fiesta de la que ella había tenido conocimiento, y esa es la primera noticia que se tiene en la Asociación”, señaló.

Hernán Boveri y Delfina Lanusse, imputados por el robo de anestésicos

Los controles previos al médico fallecido

El abogado se refirió a los mecanismos de control que aplica la entidad sobre sus integrantes. “La Asociación hace testeos aleatorios con los anestesiólogos para determinar que no consumen drogas”, explicó.

En ese sentido, detalló el caso del profesional fallecido. “Del médico que se murió se había hecho un testeo en 2024, hace poco más de un año, que dio negativo”, indicó.

“Se hace sobre las drogas que suelen utilizar los médicos y en ese momento no tenía ningún tipo de contaminación”, agregó, al remarcar que no había señales previas que encendieran alertas.

Los imputados trabajaban en el Hospital Italiano Prensa

El pedido a la Justicia

Gerome insistió en que la causa ya se encuentra en el ámbito judicial. “Apenas se conoció, se hizo la denuncia. Hoy todo está en manos de la Justicia, que está investigando”, sostuvo.

En ese marco, subrayó la postura de la entidad frente al caso. “Esperemos que investigue a fondo, porque la Asociación, lejos de querer proteger estos casos, es denunciante para llegar a conclusiones”, concluyó.