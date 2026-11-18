La Argentina es el país con el mayor nivel de inglés de América Latina y se ubica en la posición 26 entre los 117 países y regiones participantes. Los mejores resultados los obtuvieron Suecia, Austria, Dinamarca, Alemania y Países Bajos, mientras que los puntajes más bajos fueron para Togo, Sudán, Costa de Marfil, Camboya y Somalia.

Así surge del EF English Proficiency Index 2026, un informe internacional elaborado por EF Education First a partir de los resultados de 2,3 millones de adultos de 117 países y regiones que rindieron el examen EF SET durante 2025.

Los resultados muestran que el promedio global de dominio del inglés disminuyó por quinto año consecutivo. También revelan una brecha entre las habilidades receptivas y las productivas: entre los países con datos disponibles, la lectura es la destreza más sólida en cuatro de cada cinco, mientras que la expresión oral es la más débil en alrededor del 40%.

Luciano Comba, Country Manager de EF en Argentina, dijo que, si bien no se puede atribuir la caída a una única causa, el impacto de la pandemia en la capacidad de los jóvenes para desarrollar habilidades de comunicación activa, así como la tendencia a depender en exceso de la inteligencia artificial durante el aprendizaje, podrían ser factores clave.

“Esto plantea la necesidad de revisar los modelos de enseñanza, que muchas veces priorizan la lectura y la gramática por encima de la expresión oral y la comprensión auditiva. El desafío es pasar de un aprendizaje más pasivo a uno que incorpore práctica frecuente y situaciones reales de comunicación, dado que podemos ver en el reporte que las actividades receptivas están desarrolladas, pero las activas cayeron”, agregó.

Consecuencias concretas

Desde EF señalaron que esta brecha entre la lectura y el habla del idioma tiene consecuencias concretas. Por ejemplo, para el profesional que puede leer un contrato pero tiene dificultades para negociar sus términos, o para el estudiante que puede preparar una lectura, pero no debatir sobre ella. En ambos casos, esto significa que pueden participar silenciosamente del intercambio global de ideas, pero sin llegar a sumarse a la conversación.

“Un mundo poblado por personas que pueden leer en inglés pero tienen dificultades para hablarlo es un mundo en el que la comunicación es demasiado a menudo unidireccional y en el que voces esenciales quedan fuera de la conversación”, destaca Kate Bell, autora del EF EPI.

El panorama argentino

La Argentina no escapa de la tendencia mundial. En comparación con los resultados obtenidos en 2025, bajó el puntaje total de dominio del inglés (de 575 a 563) y dos lugares en el ranking (del puesto 24 al 26). Sin embargo, continúa liderando la región latinoamericana, seguido por Honduras (28°), Uruguay (30°), Paraguay (37°) y Perú (42°).

Según los resultados obtenidos, se considera que los argentinos pertenecen al grupo de “alto dominio”. Como ejemplos de tareas que una persona podría realizar en este nivel, se señalan: hacer una presentación en el trabajo, entender programas de televisión o leer un periódico.

El informe destaca el nivel de inglés de la ciudad de Mar del Plata —la única que alcanzó un dominio de categoría “muy alto”—, Bahía Blanca, Rosario, la ciudad de Buenos Aires, La Plata y Mendoza.

Y, además, marca que el grupo etario que obtuvo los mejores resultados fue el de los argentinos de entre 26 y 30 años.

En materia de género, el informe señala que los hombres obtienen mejores resultados que las mujeres en casi el 70% de los países. América Latina es la región donde la brecha es más pronunciada. La Argentina, sin embargo, representa una excepción: las mujeres obtuvieron un puntaje superior al de los hombres.

Los jóvenes, los más afectados

Una de las tendencias más llamativas que expone el informe es el retroceso del dominio del inglés entre los jóvenes de 18 a 20 años en todo el mundo. El grupo sufrió una fuerte caída durante la pandemia y, desde 2022, sus resultados se estabilizaron en un nivel más bajo.

En la región de América Latina, el gráfico por edades muestra una pérdida de 61 puntos para esa franja entre 2015 y 2026.

Frente a este panorama, Comba explicó que las experiencias inmersivas de práctica activa del idioma pueden contribuir al desarrollo de las habilidades orales, especialmente en este grupo de jóvenes.

“Hoy existen herramientas de IA que resultan muy útiles para traducir textos o facilitar la lectura en inglés. Sin embargo, no ocurre lo mismo con el habla. En ese campo, el aprendizaje mediante experiencias de capacitación inmersiva suele hacer la diferencia, ya que contribuye a que los alumnos practiquen el uso del idioma y desarrollen confianza”, dijo.

Y agregó: “En un momento en el que gran parte de nuestro tiempo libre lo dedicamos a consumir contenidos en pantallas, una realidad que afecta especialmente a los jóvenes, los programas educativos que fomentan que los estudiantes produzcan y generen aprendizajes a través de la práctica activa, y que les permiten adquirir experiencia internacional y desarrollar una mayor comprensión de otras culturas, son especialmente valiosos”.