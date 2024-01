escuchar

El domingo por la noche un barco de Liberia de 228 metros de largo (eslora) chocó contra uno de los pilotes del puente Zárate-Brazo Largo, principal vía de comunicación entre el sur de la provincia de Entre Ríos y el norte de la de Buenos Aires. La nave sufrió una rotura en su timón que impidió esquivar la estructura. Ahora se conocieron las imágenes de las cámaras de seguridad a bordo que registraron el instante del aparatoso impacto.

Según informaron a LA NACION desde el municipio de la ciudad bonaerense, el barco colisionó contra uno de los pilotes de hormigón del puente que es sostenido a su vez por 36 pilotes de madera que yacen bajo el agua. El accidente se dio a 30 metros de la costa y por el momento se descartó que estuviera en peligro la estructura del puente aunque se tomaron medidas precautorias.

El choque demandó la intervención de las fuerzas de seguridad y en específico de Prefectura Naval, quienes se acercaron hasta el lugar para corroborar los daños y si había heridos. Las imágenes de las consecuencias se conocieron enseguida, pero no cómo fue el choque.

Sin embargo, en las últimas horas trascendieron las imágenes de una de las cámaras ubicadas en el techo del puente comando del barco que permite ver el ángulo exacto en el que vira el barco y arremete contra el pilote de hormigón.

En primera instancia, la dirección del buque liberiano En May, que se encontraba camino al puerto de San Lorenzo, donde iba a cargar cereal, pareciera ser la correcta al dirigirse por el medio del puente, en su punto más alto. Pero de un segundo a otro alteró su rumbo.

En la grabación se ve cómo vira hacia la izquierda en dirección casi hasta la costa. No obstante, su marcha se ve interrumpida por el pilote de hormigón del puente. Si bien el impacto fue lo suficientemente fuerte como para quebrar el casco del navío y hacer temblar el puente, pero la baja velocidad a la que se desplazaba permitió que el golpe no afectara poderosamente la integridad de la estructura. Sí atravesó el casco a pocos metros de la proa.

Por el momento las autoridades trabajan en la remoción del barco. El tránsito de vehículos livianos y de transporte público está permitido a través del puente, mientras que el cruce de camiones y trenes fue temporalmente suspendido, al igual que el fluvial. Pero fuentes del municipio afirmaron que se tendrá que cortar todo tipo de circulación cuando se realice la remoción del buque.

Desde el Comité de Emergencias afirman que el desenlace de la situación podría haber sido peor en caso de que el clima hubiese sido diferente. Por fortuna, destacan, no hubo sudestada, ni tampoco fuertes corrientes en el Paraná. A su vez, resaltan que la embarcación no cargaba combustible. “ El buque, por suerte, no chocó de frente. Sino estaríamos contando otra historia ”, afirmó Emiliano Riberas, director de la coordinación de Emergencias y Cambio Climático de la municipalidad de Zárate.

La Autoridad Marítima trabaja actualmente en el lugar para regular el tránsito de buques en la zona. Paralelamente, personal técnico especializado se encuentra inspeccionado la integridad del casco de la embarcación y sus sistemas de electricidad y máquinas. Interviene en el hecho el Juzgado Federal de Campana a cargo del Dr. Adrián González Charvay, Secretaria Penal Nº2 a cargo del Dr. Sánchez Guzmán, quien ordenó las actuaciones de rigor.

