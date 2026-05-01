La reflexión de Platón, sobre el propósito de la existencia: “Vamos en busca de un saber que no vamos a alcanzar”

En diálogo con LA NACION, el filósofo argentino Darío Sztajnszrajber, abordó la definición de la filosofía y el concepto de la felicidad en relación a la realizacion de las personas.

Ante la consulta de la búsqueda de la felicidad, sostuvo: “Encuentro algo de la felicidad cuando puedo como realizarme en eso ahora. Nunca creo que estoy 100% realizado”.

“Parece que la realización, mirá, lo pienso en términos vocacionales, es más como una pregunta interna. Que uno es como que, digamos, echa mano cada vez que uno está demasiado seguro de algo. Entonces estás ahí, y uno dice, ¿estoy de verdad realizado? Porque de repente me la creí“, reflexionó el especialista.

Entrevista a Dario Sztajnszrajber

Asimismo, Sztajnszrajber remarcó que la dificultad de “hacer filosofía cuando todo se derrumba es fácil. Lo difícil es hacer filosofía cuando todo funciona bien”, y negó que el propósito de la existencia sea únicamente el buen funcionamiento.

En este sentido, subrayó: Es como esa definición hermosa que da Platón en el banquete sobre la filosofía: “Vamos en busca de un saber que sabemos que nunca vamos a alcanzar, pero vamos igual”. Hay algo que nos motiva.

La búsqueda de la felicidad

“Para mí la felicidad tiene que ver con poder plasmar en mi vida mi deseo, pero como hago filosofía, mi deseo es un deseo, filosofía, es deseo por el saber, es esa especie de asombro, de recuperación del asombro, a mí me interesa mucho, estar todo el tiempo elucubrando aspectos que hacen a la realidad. Me hace mucho ruido como consumir la realidad tal como me la venden“, sostuvo el especialista.

Darío Sztajnszrajber Fabián Marelli

“Hay algo de lo que en filosofía se llama la escuela de la sospecha, que une a pensadores como Freud, Marx, Nietzsche, esta idea de que en el fondo hay un espíritu crítico que te puede abrir otro escorzo de las cosas. Me interesa mucho eso, desplegar escorzos”, sumó.

“Uno viene a este mundo a encontrar la verdad, la encontré, a ser feliz, lo encontré, a encontrar a tu otra mitad, la encontré”, y enseguida agregó: “Y no digo que no haya un montón de gente que crea. Que logra esos objetivos, y probablemente sea gente que envidie, encontré mi otra mitad y bueno, a los dos días te das cuenta que no, digamos, hay algo que no te deja

En este marco, concluyó: “Por ahí al final todo el cuestionamiento filosófico era una gran zaraza y el mundo es lo que es. Pero el hecho de ejercer hasta narrativamente el deseo de cuestionarlo a mí me realiza”.