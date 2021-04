Así se vivió el primer día con la prohibición para la circulación nocturna en el AMBA

Esta noche comenzó la restricción nocturna en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), tal como anunció el presidente Alberto Fernández el miércoles. Esta medida -que dicta que no se puede circular entre las 20 y las 6 de la mañana- generó gran revuelo en la sociedad.

Uno de los sectores que más alzó la voz para reclamar cuánto los afecta fue el gastronómico. De todos modos, cumplieron la norma: a las 19 ya no podía ingresar nadie y, desde las 20, bajaron las persianas. Así, pasaron a funcionar solo con las opciones de delivery y de take away, como estaba dispuesto.

En Palermo, por la zona de Plaza Serrano, los bares y restaurantes comenzaron cerrar entre las 19 y 20 horas Julián Bongiovanni

De esta manera, minutos antes de la hora en la que ya nadie podía circular, se empezó a ver muy poca gente en las calles del centro porteño que -luego- quedó desierta, brindando una postal que recuerda los días de cuarentena.

La zona de Libertador y Sarmiento sin tráfico Julián Bongiovanni

De todos modos, en algunos lugares se hizo complicada la vuelta a casa. Ese es el caso de Panamericana, que estaba cargada y con tránsito, principalmente en los carriles que van hacia el norte.

Tráfico en los accesos al caer la noche del viernes

Si bien había muy poca gente esperando para tomar colectivos, donde sí se vio más pasajeros -en los primeros minutos después de las 20- fue en las estaciones de tren, como Constitución o Retiro. Allí las fuerzas de seguridad revisan a las personas para confirmar que tengan permiso de circulación (en caso de no tenerlo, puede acabar demoradas en una comisaría, si así lo dispone el juzgado de turno).

Controles en Retiro, cerca de las 20 Rodrigo Néspolo

En principio, la disposición presidencial rige hasta el 30 de abril, aunque podría ampliarse.

Controles en el cruce de Bancalari y Panamericana Santiago Filipuzzi - LA NACION

