Megatemplo mormón: se conocieron detalles sobre cómo será la obra en el centro porteño, con un Jesús icónico

La novedad ocurrió tras un fallo judicial. La Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo de la ciudad revocó esta semana la medida judicial que frenaba el avance de la obra del megatemplo que la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días (Ijsud), popularmente conocidos como mormones, planea levantar en el predio que adquirió en 2023 sobre la calle Reconquista, entre avenida Córdoba y Viamonte. Paralelamente, las autoridades de este credo en el país dieron a conocer por primera vez detalles de las características que tendrá el desarrollo que proyectan construir en pleno centro porteño.

Según pudo saber LA NACION, tendrá unos 36,5 metros de altura y contará con dos edificios. En el centro habrá senderos parquizados y una enorme escultura de Jesucristo, una reproducción del “Christus” del artista danés Bertel Thorvaldsen, que aunque fue concebida originalmente para una iglesia cristiana, la comunidad mormona adoptó como uno de sus símbolos distintivos.

Se habilitaría un recorrido peatonal en medio de la manzana para poder cruzar desde avenida Córdoba a Viamonte Gentileza

Según lo que puede verse en los planos a los que tuvo acceso LA NACION, en el predio se construirán dos edificios. Uno, sobre la calle Viamonte, estaría destinado al uso de oficinas. El otro será el templo propiamente dicho, sobre la avenida Córdoba, esquina Reconquista. Entre los inmuebles que hoy existen en la manzana –entre ellos, el Monasterio de Santa Catalina– y el lugar de culto se desplegará un gran espacio verde de acceso público.

Ese parque se conectará con un jardín ubicado en medio de los dos edificios pertenecientes la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Internamente, el espacio verde contaría con canteros y senderos que permitirán atravesar desde Córdoba hasta Viamonte por mitad de la manzana. También tendrá bancos para sentarse y, en el centro, una enorme escultura con la imagen de Jesucristo, réplica del “Christus”, la famosa obra neoclásica de mármol de Carrara creada por Thorvaldsen, emplazada en la Iglesia de Nuestra Señora, en Copenhague.

El “Christus” original, de Thorvaldsen, en la Iglesia de Nuestra Señora de Copenhague

La imagen del render muestra que el templo tendrá una gran altura, apenas por encima de los edificios linderos, equivalente a cinco o seis plantas. En cambio, el contraste con la altura del monasterio resulta llamativo.

“Nuestro equipo ha desarrollado una propuesta pensada para integrarse respetuosamente al entorno urbano, cumpliendo con las normativas vigentes y contemplando medidas de mitigación y protección patrimonial, ambiental y arqueológica. Para la Iglesia, este proyecto tiene un profundo sentido espiritual y comunitario. El templo estará destinado al culto, la reflexión y el servicio, y busca también aportar valor urbano a una zona muy significativa de la ciudad de Buenos Aires”, apuntó Carlos Cantero, director de comunicación de la Ijsud.

Render de la obra proyectada en el predio de la calle Reconquista, entre Córdoba y Viamonte Gentileza

Hay que recordar que, desde el comienzo, cuando se anunció el proyecto, distintos grupos de vecinos vinculados con la Asociación Civil Basta de Demoler, que reclamaban que la ciudad expropiara el terreno e hiciera allí una plaza, impulsaron una denuncia contra la iniciativa: afirmaron que las obras podrían generan un perjuicio arquitectónico al aledaño Monasterio de Santa Catalina.

“Desde el punto de vista legal, esta novedad judicial resulta relevante por varios motivos. En primer lugar, porque ratifica que la actuación de la Dirección General de Interpretación Urbanística (Dgiur) se ajustó al procedimiento y al marco normativo vigente. En segundo término, porque no se advierte una afectación concreta al patrimonio histórico o urbano de la ciudad. Y finalmente, porque permite que continúen los distintos procesos administrativos vinculados al análisis técnico y regulatorio del proyecto”, agregó Cantero.

Así se verá el pulmón verde del predio desde el Monasterio de Santa Catalina Gentileza

Sobre los tiempos que demandará la obra, el representante de ese credo dijo que dependerán de la conclusión de las distintas instancias administrativas y de la aprobación integral del proyecto conforme a la normativa aplicable. “La Iglesia continuará avanzando de manera responsable y respetando cada una de las etapas técnicas, legales y patrimoniales previstas. En ese marco, uno de los aspectos que consideramos especialmente importantes es todo el trabajo vinculado a arqueología y preservación histórica del predio”, dijo.

Según informó, de acuerdo a las presentaciones realizadas ante la Dgiur, el proyecto contempla unos 14.478,64 m² destinados al templo y al edificio complementario de oficinas y funciones de apoyo, además de 15.378,27 m² de subsuelos destinados a estacionamiento, áreas técnicas y equipamiento. “La altura del volumen principal sobre avenida Córdoba será de 36,50 metros, en cumplimiento con los parámetros establecidos por el Código Urbanístico vigente y por debajo del plano límite permitido”, advirtió Cantero.

Los planos del proyecto del templo de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Gentileza

Así, el megatemplo está más cerca de convertirse en realidad. Fue el miércoles cuando la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo de la ciudad revocó por unanimidad la medida cautelar contra el proyecto que había presentado Basta de Demoler en diciembre último y había obtenido una resolución favorable en primera instancia. Esa decisión fue cuestionada legalmente tanto por el gobierno de la ciudad como por el credo, que en su escrito planteó que de sostenerse la medida avanzaría con una denuncia por “violación de la libertad religiosa”.

La Sala IV de la Cámara resolvió ahora revertir la cautelar, que había suspendido la disposición administrativa que reconocía la viabilidad del uso “local de culto” en el inmueble de avenida Córdoba 400, esquina Reconquista, propiedad de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.

El espacio verde estará concebido como “una de las áreas parquizadas de mayor relevancia dentro del microcentro porteño", se informó Gentileza

La Justicia consideró que no se acreditó una posible afectación ambiental o patrimonial derivada de la actuación gubernamental. El inmueble, actualmente ocupado por un terreno baldío y una playa de estacionamiento en desuso desde hace años, fue adquirido por los mormones en agosto de 2023 con el objetivo de desarrollar allí el proyecto integral que contempla una amplia plaza abierta al público general, el templo destinado al culto religioso, junto con las oficinas administrativas, educativas y de apoyo institucional.

Desde la iglesia se planteó que el gran espacio verde estará concebido como “una de las áreas parquizadas de mayor relevancia dentro del microcentro porteño, contribuyendo de este modo a la revitalización urbana de la zona”.