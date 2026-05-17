Semana de Mayo para niños: claves para explicar cómo fue la semana previa a la revolución

La Semana de Mayo es un período importante para la historia argentina, que recuerda los hechos ocurridos días previos a la Revolución de Mayo. Este conjunto de sucesos que van del 18 al 25 de mayo de 1810, son considerados como el primer paso para la lucha de la independencia, gracias a la conformación del Primer Gobierno Patrio.

"El Cabildo Abierto del 22 de Mayo de 1810" El óleo del artista chileno Pedro Subercaseaux

Escuelas, instituciones públicas y medios de comunicación honran estas fechas como hitos para la identidad nacional. Es por eso que se recrearon maneras didácticas para explicar a los más chicos cómo fue el inicio de la Argentina.

Los antecedentes de la Semana de Mayo

Hacia 1810, la Argentina todavía no existía como país independiente. Nuestro territorio formaba parte del Virreinato del Río de la Plata, una colonia bajo el gobierno de España, conformada en conjunto con otras regiones de Bolivia, Uruguay, Paraguay y Brasil. El virrey Baltasar Hidalgo de Cisneros era la máxima autoridad y llevaba a cabo sus funciones desde Buenos Aires.

La Revolución de Mayo de 1810

Sin embargo, durante esa época, España se encontraba una profunda crisis debido a las presiones de Napoleón Bonaparte durante la invasión francesa. Cuando la noticia del desplazamiento del Rey llegó al Río de la Plata, generó incertidumbre entre criollos. De esta manera, los locales comenzaron a debatir acerca de quién debía gobernar si el rey español ya no estaba en el poder.

¿Qué pasó entre el 18 y el 25 de mayo de 1810?

El 18 de mayo, Cisneros solicitó su apoyo a la población, pero enfrentó el rechazo de muchos grupos. Habitantes de este territorio reclamaron la realización de un Cabildo Abierto, una reunión en la que vecinos importantes pudieran discutir acerca de cómo continuar frente a la crisis política.

Hacia el 20 de mayo, el virrey se reunió con militares y funcionarios para analizar la situación y al día siguiente, confirmaron la convocatoria al Cabildo Abierto. Luego de debates y manifestaciones del pueblo, la jornada tuvo lugar el día 22. Durante esta sesión, se concluyó que Cisneros debía dejar el cargo.

Los problemas llegaron al día siguiente, cuando se anunció una nueva Junta de Gobierno. Esta nueva forma soberana se encontraba presidida por Cisneros, lo que provocó un gran enojo entre los criollos, quienes sentían que este nuevo formato no contaba con un verdadero cambio de poder. El 24 de mayo se llevaron a cabo varias protestas frente al Cabildo. Gracias a la presión popular, Cisneros y el resto de los miembros de la Junta renunciaron. El público celebró este hecho pero continuaba exigiendo una resolución definitiva.

Virrey Cisneros

La semana concluye con el 25 de mayo de 1810, día que se formó la Primera Junta de Gobierno, considerada el primer gobierno patrio. Cornelio Saavedra fue elegido presidente y estuvo acompañado por figuras históricas como Manuel Belgrano, Mariano Moreno y Juan José Castelli. Una multitud esperaba en las inmediaciones, zona que actualmente pertenece a la Plaza de Mayo. Al recibir la noticia, se llevaron a cabo festejos y dio inicio a un proceso de independencia para lograr una verdadera soberanía nacional. Esta jornada es recordada en la actualidad como la Revolución de Mayo.

La Semana y Revolución de Mayo es un momento fundamental para la historia argentina, por conseguir la separación del territorio nacional con España y dar inicio a un largo período de transición hacia un gobierno patrio.