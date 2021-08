Ataque salvaje: un taekwondista olímpico fue desfigurado en la calle y debieron reconstruirle la cara

En la madrugada del sábado, el taekwondista irlandés Jack Woolley fue golpeado salvajemente en las calles de Dublín por un joven que era parte de una pandilla de unas 10 personas. Debido a las heridas, debió someterse a una cirugía de reconstrucción facial y a dos días de ese repudiable hecho, el deportista publicó en Instagram que se encuentra bien.

Woolley, cuyas fotos después del ataque se viralizaron en las redes sociales, fue operado en el Hospital St. James de Dublín y hoy ya se encuentra en su hogar. En cuanto al ataque, según informó el medio irlandés Sunday World, está en plena investigación y aún no hay detenidos.

Así quedó el rostro de Jack Woolley tras la golpiza INSTAGRAM

El deportista explicó cómo fue el ataque desde su cuenta de Instagram, explicó que el hecho ocurrió en una zona de Dublín que muchos consideran “zona liberada” porque no hay agentes de seguridad.

“Fui a comer con mis amigos y luego fuimos a un bar para tomar un par de copas. De regreso a lo largo del río Liffey, una pandilla de entre ocho y 10 chicos y chicas de unos 20 años comenzó a atacar violentamente a la gente a lo largo del paseo. Desafortunadamente fui víctima de uno de estos ataques aleatorios mientras caminaba. Uno de los miembros del grupo me dio un puñetazo en la cara. Me golpeó y me dijo ´Fue mi error, eres la persona equivocada’”, explicó.

Además, dijo que esa pandilla siguió molestando a más transeuntes: “Luego continuaron corriendo por la calle atacando a más personas (...) Afortunadamente pude llamar a una ambulancia y mantenerme consciente. Mis amigos me ayudaron a superar todo esto y me alegra decir que ambos están bien y a salvo. Tengo suerte de que esto es todo lo que sucedió, ya que había varios hospitalizados”.

Jack Woolley compitió con el argentino Lucas Lautaro Guzmán (azul) en la ronda eliminatoria masculina de taekwondo de -58 kg durante los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 en el Makuhari Messe Hall de Tokio el 24 de julio de 2021 JAVIER SORIANO - AFP

Hoy lunes, Woolley escribió en tono de broma: “Ya estoy en casa, estoy bien. Creo que ahora mi cara es más simétrica”. Por otra parte dio las gracias a quienes lo apoyaron en este duro momento: “No sé si podré responder los cientos de mensajes que recibé, pero les quiero decir que les doy las gracias”.

Jack Woolley fue atendido por una ambulancia luego de ser golpeado INSTAGRAM

La Garda Síochána, la policía nacional de Irlanda, se encuentra en plena investigación del hecho pero aún no se sabe la identidad de ninguno de los jóvenes que se movían en pandilla golpeando a los transeuntes la madrugada del sábado 14 de agosto.

Woolley fue parte de los Juegos Olímpicos de Tokio, Japón, en la categoría de 58 kg. y fue eliminado por el argentino Lucas Guzmán en los dieciseisavos de final.

