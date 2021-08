Luis Majul entrevistó a Victoria Tolosa Paz y hubo tensión en el estudio de LN+

La precandidata a diputada a la provincia de Buenos Aires, Victoria Tolosa Paz, estuvo en La Cornisa, por LN+, y participó de un tenso reportaje con Luis Majul. “Vos querés un título. Yo no me tengo que someter a tu inquisición de si o no como si fuera una chica de colegio, porque tengo pensamiento crítica y voy a ir al Congreso a debatir”, le dijo ella cuando el periodista buscaba hacer un “ping-pong” con una serie de preguntas para que ella responda “si” o “no”. En ese tramo de la entrevista, una de las consultas fue si Venezuela es o no una dictadura, pregunta que la exfuncionaria se negó a responder.

Además, al hablar sobre los impuestos, Tolosa Paz dijo: “Voy a contribuir en construir una matriz impositiva progresiva, es decir que los que menos tienen, menos paguen, y los que más tienen, más paguen”.

En otro momento del ida y vuelta, Majul le preguntó por las causas de corrupción de Cristina Kirchner, y la oficialista respondió: “Me parece que si vos querés hablar con una precandidata a diputada en la provincia de Buenos Aires de los problemas de los bonaerenses, pero si querés hablamos de eso. Yo también te puedo preguntar dónde está el prófugo de Pepín Rodríguez Simón. La vicepresidenta de la Nación está sometida a un proceso judicial, con muchas causas que se han caído como un castillo de naipes”.

“Me gustaría que informes sobre la mesa de Arribas, la persecución judicial, las escuchas, Pepín Rodríguez Simón y los 84 llamados al presidente de la Corte. Podría destinar un largo tiempo a esto, pero quiero hablar de los problemas de la gente”, insistió Tolosa Paz.

Entonces, comenzaron a debatir sobre la inflación. “Es la más alta de los últimos años”, señaló el conductor, a lo que ella acotó: “Más alta que la de Macri, no, quedate tranquilo”. Entonces, Majul ironizó con sus menciones a Macri, y ella lo cruzó: “¿Vos viste lo que te cuesta ser objetivo, Luis?”. Sin embargo, luego reconoció que “la inflación es alta” y que “castiga” a la sociedad, y subrayó: “Me hago cargo, es el problema que más escucho. Estamos camino a solucionarlo, empieza lentamente a bajar, pero ¿es la inflación que queremos? No”.

Al comienzo de la entrevista, la precandidata se refirió al escándalo por las visitas a la Quinta de Olivos: “No hay nada que ocultar, la vida continúa y la palabra del Presidente ha sido muy contundente”. “No debió ocurrir, fue un error y se pidió perdón. Yo no tengo nada más que agregar”, dijo. Y completó: “¿A la gente le alcanza o no el pedido de disculpas del Presidente? No lo sabemos porque claramente no podemos dialogar con 45 millones de argentinos, pero creo que es suficiente lo que pasó”.

Tolosa Paz reconoció que aumentó la pobreza, lo cual -para ella- fue consecuencia de la caída del producto bruto interno ante la pandemia del coronavirus. “ ¿Cómo vamos a negar la pobreza? Si las medidas que tomamos es para paliar a los hogares que no tienen dónde caerse muertos porque no tienen un trabajo digno”, lanzó ella.

En medio de un tenso reportaje entre la funcionaria del Frente de Todos y el periodista Luis Majul, Tolosa Paz arremetió: “En un minuto y medio, Mauricio Macri endeudó al país por los próximos 100 años, eso no lo podemos negar. Seamos adultos en los análisis”. Ante esto, Majul explicó que “uno de cada tres pesos que pagó Macri, que se endeudó mucho y a gran velocidad, fue para pagar deuda del gobierno anterior”.

“Si vos querés justificar la política económica de Macri, estás en todo tu derecho”, dijo ella, a lo que Majul sentenció: “No te voy a permitir que cuando yo te de un dato vos me hables personalmente”. Elevando el tono de la discusión Tolosa Paz disparó: “Hablame como periodista, no como militante del Pro”.

El periodista le preguntó entonces si sabía que Macri tomó deuda para pagar la de Cristina Kirchner, y la precandidata sentenció: “Macri tomo 57 mil millones de dólares, de los cuales 44 mil fueron para la timba, la fuga y la especulación financiera”.

Tolosa Paz se refirió luego a la “destrucción del empleo formal” durante la gestión de Macri y puntualizó que, desde el inicio de la pandemia, 19 empresas se fueron del país: 10 definitivamente y 9 se reconvirtieron. Al decir eso, especificó que Francisco de Narváez compró Wallmart y que Nicolás Caputo compró Brightstar. “Hasta los próximos amigos de Macri están invirtiendo hoy en la Argentina”, señaló y, sobre el caso de Mercado Libre, dijo: “Se fue Marcos Galperín, la empresa opera a niveles de rentabilidad enorme”.

