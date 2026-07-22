Austria convirtió la casa natal de Adolf Hitler en una comisaría

BRAUNAU AM INN.– El gobierno austriaco inauguró este miércoles una comisaría policial en la casa natal de Adolf Hitler, ubicada en la ciudad de Braunau am Inn, con el objetivo —indicaron— de evitar que el edificio funcione como un centro de peregrinación para agrupaciones neonazis.

La transformación del edificio del siglo XVII demandó más de 20 millones de euros y varios años de remodelación. Para cambiar la apariencia del lugar, las autoridades reemplazaron el revestimiento amarillo tradicional por una fachada blanca con el letrero “Policía” y colocaron la insignia oficial en el ingreso.

Con esta decisión, el gobierno austríaco busca eliminar el atractivo simbólico que tenía —sobre todo para algunos grupos de extrema derecha— el edificio donde el dictador vivió durante sus primeras semanas de vida en 1889.

Las autoridades mantuvieron sobre la vereda una piedra conmemorativa del campo de concentración de Mauthausen con una inscripción que reivindica la paz, la libertad y la democracia.

"El objetivo era evitar cualquier asociación con Adolf Hitler, para despojarlo de ese halo de misterio”, indicó Stephan Mlczoch, jefe del departamento de historia del Ministerio del Interior austríaco.

En ese mismo sentido, el alcalde de Braunau am Inn, Johannes Waidbacher, señaló que la apertura demuestra que la ciudad enfrenta su pasado y asume sus responsabilidades. La concreción del proyecto se dio después de un largo proceso judicial contra la antigua propietaria, quien rechazaba las modificaciones.

El Estado alquilaba la vivienda desde 1972 para el funcionamiento de un centro de asistencia a personas con discapacidad, pero en 2016 el Parlamento sancionó una ley especial de expropiación. Tres años después, en 2019, la Corte Suprema de Austria validó la compra definitiva de los 800 metros cuadrados por 810.000 euros.

Cómo se veía antes de la remodelación el edificio TNYT - Archivo

Pese al anuncio oficial, la medida generó cuestionamientos en agrupaciones de derechos humanos. Robert Eiter, integrante del Comité Austríaco de Mauthausen, dudó sobre la efectividad de la medida para frenar a los visitantes extremistas.

“Esta transformación no disuadirá a ningún neonazi tentado por la peregrinación”, afirmó este dirigente, quien considera que la sola instalación de las fuerzas de seguridad en el lugar no alcanza para neutralizar el peso histórico de la propiedad.

Entre los residentes de Braunau am Inn las posturas sobre el destino del inmueble son diversas. Thomas Spreitz, agente inmobiliario de la ciudad, consideró positiva la obra y señaló: “Es estupendo y una buena idea. De vez en cuando hay grupos por allí, y ahora eso ya es historia”.

Por su parte, otros habitantes locales remarcaron que hubieran preferido conservar la organización de asistencia social que funcionaba previamente en el lugar.

Con información de las agencias Reuters y AFP