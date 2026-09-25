Autocontrol, empatía y resiliencia: la evaluación internacional que llegará a las escuelas porteñas

La Ciudad de Buenos Aires participará de la tercera edición del Estudio sobre Habilidades Sociales y Emocionales (SSES) de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Se trata de un relevamiento internacional que “identifica y evalúa las condiciones y prácticas que fomentan o dificultan el desarrollo” de estas capacidades en estudiantes de 10 y 15 años. La Ciudad será la primera jurisdicción argentina en participar y se sumará así a otras de la región, como los estados brasileños de Pará y Río Grande do Sul, y las ciudades colombianas de Bogotá y Cali.

El estudio, conocido por su sigla en inglés SSES (Survey on Social and Emotional Skills), busca identificar y medir los factores del entorno escolar y familiar que inciden en el desarrollo de las habilidades socioemocionales de los chicos. A diferencia de PISA, que evalúa competencias académicas en matemática, lectura y ciencias, el SSES pone el foco en capacidades intrapersonales e interpersonales como el autocontrol, la regulación de emociones, la perseverancia, la responsabilidad, la cooperación, la creatividad y la curiosidad.

Según la propia descripción de la OCDE, el objetivo del estudio es triple: generar conciencia sobre el papel central que cumplen las habilidades sociales y emocionales en la vida de las personas, evaluarlas en estudiantes de 10 y 15 años y aportar evidencia sobre cómo se desarrollan y de qué manera influyen en el rendimiento académico, la empleabilidad, la ciudadanía activa, la salud y el bienestar general.

Se basa principalmente en autoevaluaciones de los estudiantes, aunque también recoge información de sus padres, docentes y equipos directivos, con el objetivo de reconstruir el contexto en el que esas habilidades se forman. La organización reconoce que este tipo de evaluaciones a gran escala, basadas en el autorreporte, presentan limitaciones en términos de comparabilidad y validez. También señala que estudios más pequeños están probando evaluaciones más directas y que es necesario trabajar para trasladar esas innovaciones a escalas mayores y al plano internacional.

La Ciudad ya viene trabajando desde hace años en el diagnóstico y la enseñanza de habilidades socioemocionales dentro de su política educativa. El Plan Secundaria Aprende, del Ministerio de Educación porteño, incluye entre sus objetivos el desarrollo de estas capacidades y pone un fuerte énfasis en la autonomía, la toma de decisiones y la autorregulación de los estudiantes.

Según datos de 2022, el 47,3% de los estudiantes presenta un nivel de bienestar escolar vulnerable o crítico, el 77,1% manifiesta dificultades en la regulación emocional y el 50,3% mostró una valoración de autoestima crítica.

“No solamente tenemos que preparar a nuestros jóvenes en el mundo del contenido, de la industria del conocimiento, del saber, que es lo que les da libertad y el derecho constitucional a aprender, sino que también los tenemos que preparar para el mundo en el que viven y eso tiene mucho que ver con las emociones, la resiliencia, la capacidad de trabajar en equipo y de reconocer una emoción”, dijo la ministra de Educación, Mercedes Miguel, al anunciar que la Ciudad será la única jurisdicción argentina que participará de esta evaluación, en el programa Ventana Abierta de Love ST.

Y agregó: “Tenemos una política pública obligatoria de bienestar socioemocional en nuestras aulas porque nos habíamos olvidado del corazón y de las emociones de nuestros jóvenes y nuestros niños al momento de formarlos. Esto es un saber que ellos tienen que tener. Quienes hoy están en primer grado van a egresar en 2037. No tenemos idea de cómo va a ser 2037 y van a vivir 100 años. Entonces, la formación de nuestros jóvenes excede totalmente el contenido curricular. Hay una formación que va mucho más allá de eso y nosotros estamos trabajando con una agenda que la incorpora”.

Para la ronda que se implementa durante 2026, el estudio incorpora novedades metodológicas respecto de las ediciones anteriores. Además, suma preguntas sobre el uso informado y responsable de la inteligencia artificial y las redes sociales, así como sobre las expectativas laborales de los estudiantes. La evaluación se focalizará principalmente en los jóvenes de 15 años.

La lista de los 18 participantes confirmados incluye nueve países y nueve ciudades o jurisdicciones subnacionales. De América Latina participarán, además de Buenos Aires, Pará y Río Grande do Sul (Brasil), Bogotá y Cali (Colombia) y Perú.

De acuerdo con el cronograma oficial, la etapa de preparación y confirmación de los participantes se desarrolló entre enero de 2025 y mayo de 2026. La encuesta se realiza entre julio y diciembre de este año y los resultados serán presentados entre julio y diciembre de 2027.

El SSES tuvo su primera edición entre 2018 y 2019, con la participación de 10 jurisdicciones. La segunda se realizó en 2023 y amplió la cobertura a 15 participantes: Chile, Perú, México, España, Bulgaria, Ucrania, Helsinki (Finlandia), Emilia-Romaña y Turín (Italia), Kudus (Indonesia), Delhi (India), Gunma (Japón), Dubái, Jinan (China) y Sobral (Brasil).