Un avión de Aerolíneas Argentinas que iba a Madrid tuvo que volver a Ezeiza

Un vuelo de Aerolíneas Argentinas con destino a Madrid, España, tuvo que dar la vuelta y aterrizar a poco de despegar por una falla técnica. El ruido de explosión fue escuchado por los vecinos que viven en la zona.

Según pudo saber LA NACION, el Airbus A330-202 matrícula LV-GHQ salió a las 23.56 del Aeropuerto Internacional de Ezeiza hacia el Aeropuerto de Barajas, ubicado en la capital española.

Pocos minutos después de despegar, y sin llegar a una altura considerable crucero, se registró una falla en un motor y el avión debió volver a Ezeiza.

El AR1132 tuvo que volver a Ezeiza por la falla de un motor

Esta falla en uno de los dos motores provocó una explosión que se escuchó entre los miles de vecinos que residen en esa parte del conurbano bonaerense, sobre todo en Ezeiza y Luis Guillón; incluso en las redes sociales varios usuarios contaron el fuerte ruido que escucharon.

“Se escucharon tres explosiones hasta las ventanas crujieron”, escribió una mujer en X.

También se lo vio volar a muy baja altura mientras se aproximaba a la pista. En total estuvo 34 minutos en el aire.

La aeronave luego fue “estabilizada” y aterrizó, aunque sin incidentes ni heridos. Los servicios de rescate de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) estuvieron presentes en tierra para cualquier eventualidad, en seguimiento de los protocolos correspondientes.

Desde la compañía indicaron a este diario que el Airbus A330 no fue declarado en emergencia y “regresó al aeropuerto de origen luego de que se advirtiera una falla en uno de sus motores, cuyas causas se encuentran bajo análisis”.

Fuentes de la aerolínea agregaron: “Aterrizó sin inconvenientes a las 00.30 y se dirigió a su posición por sus propios medios, sin que fuera necesario activar ningún código de emergencia”.

Respecto a la explosión que se escuchó, Aerolíneas Argentinas marcó que se registró un “fenómeno conocido como compressor stall, que consiste en una alteración momentánea del flujo de aire dentro del compresor del motor”.

Los pasajeros, ninguno resultó herido, fueron trasladados de avión y el vuelo AR1132 -que despegó a las 4.30- ya se encuentra rumbo a Madrid.