Hay alerta naranja y amarilla por lluvias y Zonda para este viernes 25 de septiembre: las provincias afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió este viernes 25 de septiembre una serie de alertas de nivel naranja y amarillo por lluvias y Zonda, que rigen en distintas provincias. Según precisó el organismo dependiente del Ministerio de Defensa, se podrían registrar fenómenos “con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.

El alerta naranja por lluvias está vigente para el cordón cordillerano de Neuquén. Al igual que el jueves, esa zona continúa siendo afectada por lluvias persistentes de variada intensidad, ocasionalmente fuertes. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 milímetros, pudiendo ser superados de manera local. En las zonas más altas no se descarta la posibilidad de precipitación en forma de nieve, especialmente en el extremo norte de esa formación.

Por el mismo fenómeno pero de nivel amarillo, los distritos que se mantienen alertas son el extremo sureste de Chubut, el noreste de Santa Cruz y el resto de la provincia de Neuquén.

Las provincias que se verán afectadas este viernes

Ante este cuadro de situación, el SMN recomendó seguir las instrucciones de las autoridades locales, salir solo si es necesario, no sacar la basura, limpiar desagües y sumideros, alejarse de zonas inundables y no ingreses en calles anegadas, conducir con precaución, cortar el suministro eléctrico si ingresa agua, no acercarse a cables, postes o carteles con electricidad, preparar un kit de emergencia con agua potable, alimentos, botiquín de primeros auxilios, radio a pilas y linterna, cargar los celulares con anticipación y agendar los números locales de Protección Civil, Bomberos y Policía.

Finalmente, las provincias castigadas por el Zonda serán San Juan y Mendoza. Dichas zonas serán afectadas por vientos con velocidades entre 30 y 50 kilómetros por hora, con ráfagas que pueden superar los 70. Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, un repentino aumento de temperaturas y condiciones muy secas.

Con motivo de prevenir que la situación pase a mayores, el ente que depende del Ministerio de Defensa sugirió evitar salir al momento del fenómeno, cerrar puertas y ventanas para evitar la entrada de polvo y aire caliente, retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento, como macetas, sillas o toldos, no refugiarse debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes, conducir con precaución, hidratarse y proteger tus ojos y nariz del polvo con anteojos y barbijo, no encender fuego.

El tiempo en el AMBA

El organismo dependiente del Ministerio de Defensa también emitió el pronóstico para este viernes en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). En la ciudad de Buenos Aires, la temperatura oscilará entre 14°C de mínima y 27°C de máxima. El cielo estará parcialmente nublado durante toda la jornada y, para el sábado, se prevé un leve descenso de la temperatura, que incluso llegaría a los 23 grados.

Así estará el clima en la Ciudad

En la provincia de Buenos Aires se espera un pronóstico similar, con una mínima de 11°C y una máxima que alcanzará los 23°C. El cielo estará mayormente nublado durante la mañana y el mediodía y, a partir de la tarde, habrá un cielo parcialmente despejado. Los chaparrones recién aparecerían el domingo.

En tanto, el SMN emitió el pronóstico para el resto del país e indicó que las temperaturas máximas y mínimas serán de 33°C y 14°C en Catamarca; 28°C y 7°C en Chaco; 17°C y 9°C en Chubut; 31°C y 12°C en Córdoba; 30°C y 10°C en Corrientes; 27°C y 11°C en Entre Ríos; 31°C y 10°C en Formosa; 28°C y 7°C en Jujuy; 26°C y 12°C en La Pampa; 32°C y 14°C en La Rioja; y 29°C y 13°C en Mendoza.

Por otro lado, las temperaturas se mantendrán entre 29°C y 12°C en Misiones; 23°C y 12°C en Neuquén; 23°C y 13°C en Río Negro; 30°C y 5°C en Salta; 35°C y 11°C en San Juan; 29°C y 14°C en San Luis; 8°C y -3°C en Santa Cruz; 28°C y 11°C en Santa Fe; 32°C y 12°C en Santiago del Estero; 6°C y -2°C en Tierra del Fuego; y 30°C y 12°C en Tucumán.