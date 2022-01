Autotest de Covid-19: qué se sabe, cómo se usa y qué opinan los expertos de la aprobación de la Anmat

En medio de la suba de casos por Covid-19 y de la circulación de la variante ómicron, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) aprobó hoy el uso de cuatro tests de autoevaluación para la detección de Covid-19. Una vez autorizado, comenzará la importación, por lo que todavía no se encuentra a la venta en la Argentina, informó el Ministerio de Salud de la Nación.

El organismo destacó que “estas pruebas proporcionan resultados orientativos, sin valor diagnóstico concluyente, a excepción de que las jurisdicciones consideren el resultado como positivo”. En esto también enfatizaron los expertos consultados por LA NACIÓN. Aunque valoraron la aprobación del autotest como una medida positiva en el marco epidemiológico y de emergencia sanitaria que enfrenta la Argentina, existe el riesgo de los falsos negativos.

“Realizarse el test porque tuvieron contacto estrecho el día anterior, tener un resultado negativo y seguir haciendo vida normal es un gran error”, afirmó Elena Obieta, miembro de la Sociedad Argentina de Infectología (SADI). Y aseveró: “Nuestro principal temor son los falsos negativos, ya sea por mala técnica o por la precocidad a la hora de hacerse el autotest”.

Ángela Gentile, jefa del Departamento de Epidemiología del Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez y miembro del grupo asesor del gobierno de la ciudad de Buenos Aires y de la Nación, agregó: “Es muy importante la aprobación del autotest y, también, una herramienta más para el autocuidado en esta pandemia. Tengamos presente que los resultados no son concluyentes y hay que ser muy prudentes en su interpretación. Así como hay que ser constantes para notificar los resultados y que el sistema de vigilancia epidemiológico pueda monitorear la situación en un momento tan complicado con el aumento de casos por la variante ómicron”.

Jorge Geffner, profesor titular de Inmunología en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires (UBA) e investigador del Conicet, señaló que la mayor debilidad del autotest es que presenta menor sensibilidad en el diagnóstico que el tradicional PCR, pero que también permitirá identificar los casos positivos por Covid-19 y liberar la saturación de los centros de testeo: “Lo puede comprar y hacer el propio ciudadano y, si da positivo, asume que está infectado por el virus, en un momento con alta demanda de los testeos en los hospitales y en las UFU [Unidades Febriles de Urgencia]. Es una medida muy apropiada en la situación de emergencia actual”.

Por su parte, el Ministerio de la Salud de la Nación recomendó aislarse cinco días tras producirse el contacto estrecho, siempre que se cuente con el esquema completo de vacunación. “Si presentan síntomas y aparece un resultado positivo, es productivo porque permite que se aíslen y notificar la positividad. Siempre con pautas de alarma y pudiendo comunicarse con su médico. Es importante que el Estado o los profesionales farmacéuticos puedan aportar la información clara y concreta, para que la población sepa interpretar los resultados negativos”, destacó Obieta.

La prueba de orientación diagnóstica de uso individual parte de los laboratorios Abbott, Roche, Vyam Group y Wiener y adquisición será de forma individual, por instituciones públicas o privadas, las jurisdicciones o a través de su venta exclusiva en farmacias. Los productos aprobados hoy por la Anmat son Panbio Covid-19 Antigen Self-Test, SARS-CoV-2 Antigen Self Test Nasal, SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test (Covid-19 Ag) y WL Check SARS-CoV-2 Ag Self Testing.

El usuario deberá reportar los resultados a la farmacia en la que compró la prueba dentro de las 24 horas después de haberse realizado el test, el cual quedará almacenado en la base informática farmacéutica y elevado al Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS). En el caso de que el farmacéutico no reciba el reporte, deberá informar a la autoridad sanitaria jurisdiccional.

Cómo se utilizará

El Ministerio informó de que los autotests, a diferencia de los test de uso profesional donde la toma de muestra es a nivel nasofaríngeo, se realizan a nivel nasal o por saliva, según lo especifique el fabricante.

Geffer amplió: “Se trata de un hisopo con una cobertura en su extremo, que se debe introducir en la garganta y boca y luego en las dos fosas nasales. La muestra se mete en un tubito con líquido, donde la gasa del hisopo se diluye, y se administran dos gotitas a una placa, que dará el resultado. Siempre aparece la primera banda, pero la aparición de la segunda indica que hay infección. En total la espera es entre 12 y 20 minutos, dependiendo del kit”.

Obieta aconsejó: “El hisopo debe colocarse bien atrás, rotarlo en el sentido y en contra de las agujas del reloj varias veces y dejarlo al menos 30 segundos antes de retirarlo. Porque los virus se encuentran dentro de las células”.

Qué eficacia tiene

En términos de eficacia, variará en función del kit empleado y de la situación del usuario. “Si la persona no tiene síntomas o si la carga viral es baja, el SARS-CoV-2 puede ser no detectado por el test, por lo que un resultado negativo no descarta la infección”, informó el Ministerio de Salud de la Nación.

“Lo que sí es, es específico. Si es positivo, se trata de coronavirus. No existen reacciones cruzadas”, afirmó Obieta. Y señaló que la eficacia en personas asintomáticas sería menor del 70%. “En caso de ser sintomático, el margen de error existente compensa con las facilidades que aporta el autotest”, agregó Geffner para referirse a la posibilidad de que la administración de estas pruebas descompriman el caudal de personas en los centros de testeo.

Martín Stryjewsky, jefe de Internación del Cemic y miembro de la comisión directiva de la SADI, enfatizó en que este tipo de pruebas “tienen una capacidad de detección razonable para la enfermedad sintomática”, pero que “hasta la mitad de los casos asintomáticos pueden pasar por negativos; por lo que se recomienda continuar con los cuidados por los períodos determinados en cada situación”. Y evaluó la aprobación de este método como positiva: “Los centros de testeo están desbordados y los autotests colaboran en la identificación de casos, descomprimiendo el sistema de salud”.

El Ministerio aseguró que los resultados negativos se comunicarán como “negativos, sin clasificar” en las estadísticas oficiales sobre el Covid-19.

Los expertos insistieron en la importancia de la vacunación en la Argentina. “Es clave aconsejar a la comunidad que continúe con la vacunación y complete el esquema”, señaló Gentile. “Lo más importante en este momento es optimizar la vacunación y los cuidados. La variante ómicron es extremadamente contagiosa y a la población vacunada no la va a matar, pero puede que sí a la no vacunada”, concluyó Obieta.