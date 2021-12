Incógnita epidemiológica: cuántos internados por Covid tienen la vacunación al día y qué puede aumentar su vulnerabilidad

Información de algunas provincias y una encuesta de una asociación profesional indican que una mayoría variable (60-82%) de los internados por Covid no están vacunados. Hay, por lo tanto, una proporción de personas con la vacunación al día que llegará al hospital si enferma. ¿Por qué? ¿Hay factores de riesgo que aumentan la vulnerabilidad? ¿Hay algún grupo de la población en el que haya que priorizar la vacunación frente a esta nueva ola de contagios? ¿Influye la edad?

Por ahora, no hay respuestas. Básicamente, porque sigue siendo imposible cruzar las bases de datos abiertos oficiales sobre las infecciones, las internaciones y el estatus vacunal aun cuando las autoridades sanitarias no lo hagan ni lo informen. A la vez, el Ministerio de Salud de la Nación desconoce cuántas personas vacunadas están internadas, según respondieron.

¿Es información que carece de interés epidemiológico para gestionar la pandemia y la campaña de vacunación? LA NACIÓN intentó consultar a la Dirección de Epidemiología de la cartera sanitaria nacional. Según explicaron desde el Ministerio, se releva la mortalidad en la población con dos dosis (4,73 por millón de habitantes) y sin vacunar (10,76 por millón de habitantes). “No hay datos de internación”, se aclaró.

Relevancia de los datos

Conocer por qué la población vacunada también puede necesitar internación, ya sea en una sala general o terapia, es importante: permite definir grupos de riesgo, hacer recomendaciones a la población para aumentar los cuidados de acuerdo con factores asociados con la salud o la edad, por ejemplo, y hasta reorientar, si fuera necesario, la campaña de vacunación. Otros países difunden esa información. En la Argentina, de eso aún no se habla.

“Es un dato significativo”, consideró Carina Balasini, titular de la regional Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva (SATI). Con sus colegas Martín Deheza y Sergio Marissi difundieron esta semana un nuevo informe de la encuesta para el análisis de la situación de Covid-19 en las terapias intensivas del país de la institución. La muestra alcanza a 102 unidades, lo que representa alrededor de un 8% de las camas de terapia actualmente con recurso humano habilitadas en la Argentina. Un 4,36% de la ocupación es por Covid y la edad promedio es 60 años; un 39% de los internados en terapia estaba vacunado (habían recibido dos o tres dosis).

También aclaran que la muestra “no reemplaza las estadísticas oficiales”, que aún no están listas. La provincia Buenos Aires había comunicado que un 82% de los internados por Covid-19 no estaba vacunado, lo que deja un 18% con la vacunación al día, pero sin más información sobre este grupo. La ciudad de Buenos Aires estaba hasta ayer analizando sus datos. La Pampa no había informado vacunados entre los seis pacientes internados por Covid esta semana. Córdoba empezará a diferenciar la información que están reuniendo en el brote de ómicron.

Complicaciones

No hay aún quien pueda responder con datos nacionales qué pacientes vacunados están teniendo más riesgo de necesitar internación. Se sabe por el momento que serían un 15-20% de los ingresos hospitalarios totales asociados con Covid-19. Con el avance de ómicron, también es de esperar que con mayor población vacunada y el aumento de los contagios, también aumente ese porcentaje de pacientes vacunados entre los internados. La edad y las comorbilidades seguirían correlacionadas con un aumento del riesgo de llegar a un hospital.

“Es importante tomar conciencia de que hay que vacunarse. No se trata de obligar, pero sí de estimular más la vacunación y ponerla al alcance de todos –agregó Balasini–. Hay que saber que las vacunas protegen para no desarrollar enfermedad grave, pero también que algunos casos van a desarrollarla igual. Pero, seguramente, la cifra de pacientes que ingresarán a terapia va a ser menor.”

Con la lupa puesta en Córdoba

En Córdoba, donde la circulación de ómicron está anticipando en varias semanas lo que se podría esperar en el resto del país, hay una buena noticia: la mayoría de las internaciones es en salas comunes.

En el Ministerio de Salud provincial aclaran que el motivo principal no es tanto la complicación respiratoria asociada con el daño pulmonar que va causando la enfermedad, como en las olas previas, sino estabilizar desequilibrios relacionados con síntomas más leves de Covid, como puede ser la deshidratación por fiebre. El tiempo de recuperación, también, es más corto que en las olas anteriores, entre cinco y siete días, de ahí el cambio de protocolo para el aislamiento que se informó esta semana.

“Lo que estamos viendo nosotros es lo que está viendo el mundo”, dijo Pablo Carvajal, secretario de Salud provincial. Ayer, el distrito detectó casi 12.000 casos nuevos de Covid. Hay 221 internados en centros públicos y privados, principalmente jóvenes, y 89 personas en camas críticas por descompensación asociada con problemas cardiovasculares, obesidad, diabetes, insuficiencia renal, enfermedades musculares o cáncer, que siguen siendo grupos de riesgo.

“No es un paciente crítico que entra en shock con fallo respiratorio, cardíaco, renal como veíamos antes. Era un paciente muy complejo. Ahora, también los hay, pero está asociado con otras patologías. Son pacientes críticos con Covid y no por Covid”, explicó el funcionario.

Todavía, en los centros de salud de la provincia hay pacientes que contrajeron la variante delta y, en la comparación que hacen desde Salud, son más complejos que los casos por ómicron. “Por lo que estamos viendo ahora, es que es bastante benigna. Los 11 pacientes con respirador no requieren tanto cuidado crítico como en otras olas”, precisó Carvajal.