Avalancha en El Chaltén: dramático operativo para rescatar a dos escaladores heridos y atrapados

EL CALAFATE.- Un dramático rescate en la alta montaña protagonizan por estas horas escaladores de El Chaltén: tratan de evacuar desde la pared este del Cerro Torre a dos avezados escaladores que durante la madrugada, mientras intentaban hacer cumbre en la emblemática aguja de granito, fueron sorprendidos por una avalancha en el sector conocido como Box de los Ingleses. La dificultad de acceso donde se encuentran los montañistas y las malas condiciones climáticas que se esperan para las próximas horas complejizan el rescate que tiene en vilo a toda la localidad de El Chaltén.

Uno de los accidentados es el experto escalador argentino y guía de alta montaña Tomás Aguiló, quien vive en El Chaltén quien intentaban hacer cumbre junto a un escalador de nacionalidad italiana de quien no trascendió su nombre. Si bien, ambos sufrieron fuertes golpes por la avalancha, Aguiló logró poner en reparo a su compañero e inició el descenso en rapel por sus propios medios en busca de auxilio. Sin embargo, a media tarde, el deportista argentino se vio imposibilitado de continuar a raíz de los golpes y la falta de equipo y se espera que esta noche un grupo pueda llegar hasta el manchón de nieve donde debió resguardarse.

Desde la intendencia del Parque Nacional Los Glaciares informaron que del rescate participan varias patrullas integradas por personal de Parques Nacionales, Gendarmería Nacional y voluntarios de la Comisión de Auxilio de El Chaltén, quienes a la mañana iniciaron el ascenso al lugar, luego que recibieran los mensajes de auxilio a través del sistema de comunicación satelital que usan los montañistas en este caso. En tanto que también se convocó el helicóptero UH-1H del Ejército Argentino que pudo llegar hasta el vivac Niponino, el lugar de máxima aproximación con el lugar del accidente.

El pedido de auxilio

A la madrugada un grupo de escaladores que se encontraban en el vivac Los Polacos vieron las primeras señales de emergencia con luces entre el Cerro Torre y la Torre Egger, que habrían lanzado los accidentados. Desde ese vivac dieron aviso al otro campamento, que se comunicó con la base de El Chaltén, donde a primera hora de la mañana partió la primera patrulla.

Por estas horas los rescatistas intentan llegar al encuentro de los accidentados para poder evacuarlos en camillas en una zona de gran dificultad de acceso, con glaciares y pedreros. Con la caída del so, el helicóptero ya no pudo continuar en la zona y la evacuación se realiza a pie mientras esperan llegar esta misma noche hasta donde se encuentra Aguiló. El montañista italiano, no pudo descender por sus propios medios y se encontraría en el lugar donde los arrasó la avalancha en la pared este del cerro Torre.

Además del difícil acceso, el descenso de los heridos implica transitar glaciares, cruzar la Laguna Torre en Balsa y continuar el descenso hasta el pueblo para prestarle los primeros auxilios a los deportistas. En tanto que otra patrulla de rescate, intentará llegar hasta el lugar donde quedó el montañista italiano sobre el cual aún no se pudo conocer detalles de su estado de salud.

Mientras tanto, como en cada rescate de alta montaña, la presencia del helicóptero de la fuerza queda sujeta a las cambiantes condiciones climáticas. “El suceder de los acontecimientos depende de las condiciones del área, que se vuelve peligrosa con el aumento de la temperatura y la presencia de sol directo”, explicaron desde Los Glaciares.

Rescates

Hoy, como cada vez antes de cada rescate, se reunieron en el container de la Comisión de Auxilio ubicado detrás del Puesto Sanitario en pleno corazón del pueblo, donde guardan el equipo que han ido adquiriendo con los años y también a través de donaciones. Allí, las autoridades de Parques y los mas experimentados escaladores del pueblo se reunieron para definir las acciones y organizar las patrullas que partieron a pie a la montaña.

El de hoy es el segundo rescate complejo de la actual temporada. El anterior ocurrió los primeros días del año luego que tres escaladores quedaran atrapados por una avalancha mientras escalaban la cara oeste de la aguja Guillaumet en el cordón montañoso del Cerro Fitz Roy. Mientras uno pudo bajar para pedir ayuda, el escalador alemán Robert Grasegger, de 32 años murió en la montaña, en tanto que una escaladora austríaca tuvo que ser evacuada de la montaña en camilla.