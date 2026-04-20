La rescató en una de las inundaciones en Tucumán y pensó que no volvería a caminar, pero logró una recuperación milagrosa

Fernando Pieroni hizo cientos de rescates de animales en catástrofes naturales pero este caso fue distinto. Hace unas semanas, el presidente de la Fundación Planeta Vivo Argentina se dirigió a Tucumán donde las inundaciones en la localidad de Lamadrid produjeron la evacuación de miles de familias y la afectación de cientos de animales de corral. En esa zona netamente rural, el agua dejó a los habitantes aislados y sólo se podía acceder por lancha.

En los trabajos de asistencia, Fernando se encontró con Renata, una cabra que estuvo días enterrada en el barro y estaba a punto de morir si no llegaba su intervención. Lo que empezó como una simple ayuda a un animal en peligro terminó transformándose en vínculo especial, ya que la trajo a Buenos Aires y está ayudándola a volver a caminar luego de las secuelas del accidente en el lodo. “Es super cariñosa y sensible”, dijo a LA NACION el rescatista, que va mostrando todo el tratamiento en su cuenta de Instagram @fer_pieroni y se volvió viral gracias a su acto de amor y a la simpatía del animal.

El paraje rural Sol de Mayo quedó aislado por las crecidas (Foto: Gentileza Fernando Pieroni)

El rescate de más de 300 animales de las inundaciones

Pieroni y su equipo fueron hasta Lamadrid, donde la crecida de ríos y arroyos produjo una verdadera catástrofe. Allí, un pequeño paraje rural cercano llamado Sol de Mayo sufrió las peores consecuencias y quedó aislado por el agua, dificultando la tarea de los rescatistas.

“Viajamos con una lancha y empezamos a hacer el recorrido de todas las zonas afectadas. Ahí empezamos a encontrar animales que estaban enterrados, sin agua. Llevaban varios días ahí y algunos estaban muertos. Fuimos a una especie de corral y había más de 150 animales, todos parados como en una pequeña islita alrededor de todo ese fango”, contó y precisó que en toda la zona tuvieron que llevar a tierra seca a más de 300 cabras y ovejas.

Los animales enterrados sufrían cuadros de deshidratación (Foto: Gentileza Fernando Pieroni)

Dentro de ese corral que se había vuelto un lodozal encontraron a Renata, en un estado deplorable. “Entre muchos animales enterrados me encuentro a Renata, que estaba enterrada hasta el cuello. Se notaba que ya estaba agonizando porque llevaba varios días sin agua y sin ningún tipo de reparo al rayo del sol”, se lamentó el rescatista que junto a los veterinarios dio una primera asistencia a los animales luego de recorrer 14 kilómetros en lancha por los canales que se habían formado.

Una segunda oportunidad para los ejemplares

Fundación Planeta Vivo Argentina y otros voluntarios montaron un campamento a unos 10 kilómetros, donde llevaban a los animales más delicados que requerían una mayor atención. A Renata la dejaron allí, la tuvieron que cargar en brazos ya que estaba casi inconsciente por su severo estado de deshidratación.

Fernando muestra todo el tratamiento de Renata en las redes sociales

“Seguimos haciendo rescates y cuando volví pregunté por ella, pensé que no había sobrevivido. Estaba mejor pero no se levantaba. Tenía una patología por estar tanto tiempo inmovilizada, tenía atrofias musculares, es lo que apreciábamos sin hacerle ningún estudio complejo”, afirmó Fernando.

En esa difícil situación, el rescatista no lo dudó: decidió llevar a Renata junto a otras cinco cabras y una oveja hacia Buenos Aires. Eran los ejemplares que estaban en peor estado, por lo que tendrían que encarar una ardua recuperación. “Así empezamos con placas, sesiones de fisioterapia, acupuntura, todo para hacerla caminar. Ahora está medicada, haciendo ejercicios, ganando fuerza de a poco”, comentó sobre el tratamiento de Renata.

Los veterinarios dicen que podrá volver a caminar con el tratamiento (Foto: Gentileza Fernando Pieroni)

“Le fabricamos un carro especial para tenerla más parada porque en los rumiantes es peligroso que estén mucho tiempo acostados, se pueden morir. El carro es buenísimo, empezó a moverse y está teniendo avances, apenas van seis días. Los veterinarios nos dicen que tiene amplias posibilidades de volver a caminar, tiene que trabajar la coordinación, la fuerza y el equilibrio”, aclaró el presidente de la fundación de rescate de animales.

Todo este proceso Fernando lo empezó a mostrar en sus redes sociales y se volvió viral. En los videos se lo puede ver a él alimentando al animal, estimulando sus piernas con ejercicios y haciéndole mimos, lo que produjo una catarata de likes y comentarios. Incluso se permite bromear sobre su rescate: “Quédate con quien viaje 1400 km a buscarte”, escribió sobre un video abrazando a Renata.

El animal tiene que volver a aprender a caminar por las lesiones sufridas

El vínculo especial de Fernando con Renata

Acostumbrado a lidiar con animales, Fernando sintió algo especial cuando vio a Renata por primera vez. “Con ella fue todo muy loco, los animales de corral no tienen mucha interacción con el ser humano. Cuando llego al campamento me impactó muchísimo su estado, nunca había visto a un animal así con la lengua afuera, con una deshidratación severa. Me había quedado muy pendiente de ella”, recordó.

El vínculo especial que entablaron la cabra y su rescatista

“Un día estaba sentado adelante de un tráiler y me llamó la atención su mirada, me miraba fijamente. Me acerqué a ella y automáticamente posó su cabeza en mis piernas. La empecé a acariciar y me devolvió el gesto. Es demasiado tierna, no es común que estos animales tengan esa interacción”, reconoció Pieroni y aseguró que a medida que iban pasando los días la cabra se mostraba “cada vez más sensible y cariñosa”.

Renata va a quedar en el campo de la fundación en Berazategui (Foto: Gentileza Fernando Pieroni)

El traslado a Buenos Aires no fue fácil por temas logísticos y burocráticos, pero sin esa decisión el animal probablemente hubiera muerto sin el tratamiento que está haciendo hoy. “Ahora está con nosotros en el predio de la fundación en Berazategui, que es como mi segunda casa. Si bien no somos un santuario y no tenemos muchos animales en planta permanente, algunos casos puntuales se quedan y Renata es uno de ellos”, explicó Fernando, que todavía no puede creer la repercusión que tuvo este vínculo en redes sociales.

Fundación Planeta Vivo Argentina asistió a cientos de animales en Tucumán

“Es hermosa la trascendencia que tuvo su caso. Nosotros rescatamos perros, gatos y otros, y tratamos siempre de transmitir el amor por los animales. Me encantó la devolución de la gente, genera mayor conciencia de que son seres sintientes y que en las catástrofes también sufren. Me pone contento saber que nuestro trabajo está llegando a las demás personas”, concluyó el voluntario y recordó que quienes apoyan estas iniciativas pueden asociarse en la web de la fundación.