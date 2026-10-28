Avanza el Súper Niño: las recomendaciones de la Agencia Federal de Emergencias ante una alerta roja por lluvias y tormentas extremas

El fenómeno de El Niño se mantiene activo en la región y se hace sentir con particular fuerza en la Argentina, donde su impacto es notorio y ya dejó varias zonas bajo el agua. Este proceso natural, provocado por el calentamiento del océano Pacífico ecuatorial, altera los patrones habituales de temperatura y precipitaciones. En la Argentina, el fenómeno suele registrar lluvias por encima de los valores normales, sobre todo en el noreste del territorio nacional. Ante este escenario, la Agencia Federal de Emergencias trabaja junto a las provincias mediante el Plan de Coordinación Federal ENOS con el fin de anticipar situaciones de riesgo y coordinar los recursos necesarios frente a posibles desastres.

Corrientes quedó bajo el agua por las persistentes lluvias Marcelo Manera

El Servicio Meteorológico Nacional emite alertas de manera constante para informar a la población sobre fenómenos meteorológicos con hasta 72 horas de antelación. Los ciudadanos deben consultar el estado del tiempo en el sitio oficial smn.gob.ar/alertas para conocer las actualizaciones permanentes. La clasificación de los avisos responde a la capacidad de daño de cada evento.

La alerta amarilla implica tormentas que pueden interrumpir actividades cotidianas, por lo que se sugiere evitar salir de casa, no sacar la basura, limpiar sumideros y alejarse de zonas inundables. Si el agua ingresa al hogar, es necesario cortar la electricidad.

implica tormentas que pueden interrumpir actividades cotidianas, por lo que se sugiere evitar salir de casa, no sacar la basura, limpiar sumideros y alejarse de zonas inundables. Si el agua ingresa al hogar, es necesario cortar la electricidad. En el nivel naranja , el organismo prevé fenómenos peligrosos para las personas, los bienes y el ambiente. En estos casos, las autoridades piden mantener la calma, circular solo si es imprescindible y evitar el contacto con cables, postes o carteles que tengan electricidad. La recomendación central es preparar un kit de emergencia con agua potable, alimentos, botiquín, radio a pilas y linterna. Además, los vecinos deben agendar los números locales de Protección Civil, Bomberos y Policía.

, el organismo prevé fenómenos peligrosos para las personas, los bienes y el ambiente. En estos casos, las autoridades piden mantener la calma, circular solo si es imprescindible y evitar el contacto con cables, postes o carteles que tengan electricidad. La recomendación central es preparar un kit de emergencia con agua potable, alimentos, botiquín, radio a pilas y linterna. Además, los vecinos deben agendar los números locales de Protección Civil, Bomberos y Policía. El grado extremo corresponde a la alerta roja, que anticipa fenómenos excepcionales con potencial de provocar desastres. Ante esta situación, la consigna oficial es seguir las instrucciones de las autoridades locales, alejarse de ríos o arroyos y no ingresar a calles anegadas. La Agencia Federal de Emergencias enfatiza que la prevención resulta clave: resulta vital identificar los lugares seguros y las vías de evacuación. Todas las personas deben compartir estas pautas con sus familias para minimizar riesgos.

El trabajo coordinado entre Nación y las provincias busca mitigar los daños mediante una comunicación fluida. El Servicio Meteorológico Nacional reitera que el monitoreo es constante y que los ciudadanos deben permanecer en lugares cerrados y seguros durante los eventos climáticos.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.