Avanza el Súper Niño: las recomendaciones de la Agencia Federal de Emergencias ante una alerta roja por lluvias y tormentas extremas
El fenómeno climático altera los patrones meteorológicos en la Argentina; el Servicio Meteorológico Nacional coordina alertas para prevenir riesgos ante lluvias de gran intensidad
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El fenómeno de El Niño se mantiene activo en la región y se hace sentir con particular fuerza en la Argentina, donde su impacto es notorio y ya dejó varias zonas bajo el agua. Este proceso natural, provocado por el calentamiento del océano Pacífico ecuatorial, altera los patrones habituales de temperatura y precipitaciones. En la Argentina, el fenómeno suele registrar lluvias por encima de los valores normales, sobre todo en el noreste del territorio nacional. Ante este escenario, la Agencia Federal de Emergencias trabaja junto a las provincias mediante el Plan de Coordinación Federal ENOS con el fin de anticipar situaciones de riesgo y coordinar los recursos necesarios frente a posibles desastres.
El Servicio Meteorológico Nacional emite alertas de manera constante para informar a la población sobre fenómenos meteorológicos con hasta 72 horas de antelación. Los ciudadanos deben consultar el estado del tiempo en el sitio oficial smn.gob.ar/alertas para conocer las actualizaciones permanentes. La clasificación de los avisos responde a la capacidad de daño de cada evento.
- La alerta amarilla implica tormentas que pueden interrumpir actividades cotidianas, por lo que se sugiere evitar salir de casa, no sacar la basura, limpiar sumideros y alejarse de zonas inundables. Si el agua ingresa al hogar, es necesario cortar la electricidad.
- En el nivel naranja, el organismo prevé fenómenos peligrosos para las personas, los bienes y el ambiente. En estos casos, las autoridades piden mantener la calma, circular solo si es imprescindible y evitar el contacto con cables, postes o carteles que tengan electricidad. La recomendación central es preparar un kit de emergencia con agua potable, alimentos, botiquín, radio a pilas y linterna. Además, los vecinos deben agendar los números locales de Protección Civil, Bomberos y Policía.
- El grado extremo corresponde a la alerta roja, que anticipa fenómenos excepcionales con potencial de provocar desastres. Ante esta situación, la consigna oficial es seguir las instrucciones de las autoridades locales, alejarse de ríos o arroyos y no ingresar a calles anegadas. La Agencia Federal de Emergencias enfatiza que la prevención resulta clave: resulta vital identificar los lugares seguros y las vías de evacuación. Todas las personas deben compartir estas pautas con sus familias para minimizar riesgos.
El trabajo coordinado entre Nación y las provincias busca mitigar los daños mediante una comunicación fluida. El Servicio Meteorológico Nacional reitera que el monitoreo es constante y que los ciudadanos deben permanecer en lugares cerrados y seguros durante los eventos climáticos.
Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.
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