Avellaneda: una parrilla organizó un evento con un sándwich de 700 metros y un grupo de personas lo asaltó

La Parrilla El Tano, de Avellaneda, organizó este domingo, en el marco del Día de la Revolución de Mayo, un evento en el que se realizó un sándwich de matambre de 700 metros para compartir con los vecinos. Sin embargo, la celebración terminó en un caos total luego de que un grupo de personas saltara la valla y se robara trozos de la comida antes del final.

El evento se realizó en plena vía pública: se dividió la calle entre dos vallas y en el medio se armó una larga mesa de madera donde se colocó el sándwich. Mientras lo preparaban, el dueño del local hablaba con el público a través de un micrófono y explicaba cada uno de los pasos e ingredientes.

Pero, en un momento, distintos grupos aislados de personas saltaron las vallas y se robaron pedazos del sándwich. Algunos de los asistentes cuestionaron la actitud y les gritaron que salgan de la calle, aunque continuaron robando trozos e, incluso, cada vez más individuos se acercaban a la mesa.

El momento en el que vecinos de Avellaneda se robaron pedazos del sándwich

Según se pudo ver en videos que trascendieron en redes sociales, un hombre que había asistido con su familia increpó a una persona que robó un pedazo y le recriminó: “Somos la Argentina, no somos África”.

Tras lo ocurrido, desde Parrilla El Tano emitieron un comunicado en el que agradecieron a los vecinos de Avellaneda que se acercaron y repudiaron la actitud de quienes no respetaron el evento.

“Queremos agradecer de corazón a todas las personas que fueron parte de este evento histórico. Ver a miles de personas acompañando y disfrutando juntos fue realmente un sueño para nosotros. Durante casi toda la jornada se vivió un clima increíble, con familias, amigos y muchísima gente apoyando con respeto y buena energía”, escribieron.

El comunicado de la Parrilla El Tano

En tanto, también mencionaron: “Pero también queremos ser sinceros con algo que nos dejó un sabor amargo al final del evento. En el último momento, muchas personas comenzaron a descontrolarse, subiéndose, empujando y metiéndose directamente a sacar y comer el sándwich antes de que pudiera entregarse de manera organizada“.

Además aseguraron que los intrusos también se llevaron elementos que formaban parte de la organización, aunque no detallaron de qué se trataba.

“Entendemos la emoción y la cantidad de gente que había, pero detrás de este evento hubo meses de trabajo, esfuerzo y muchísimas personas dejando todo para que salga bien. Que terminara así realmente quedó feo y fue una falta de respeto para quienes estaban trabajando y también para la gente que esperaba tranquila“, descargaron.

De todos modos, desde el establecimiento gastronómico marcaron que fue una jornada que será recordada más allá del episodio del final: “Más allá de eso, nos quedamos con todo lo lindo que se vivió durante el día y agradecemos a la enorme cantidad de personas que sí acompañaron con respeto. Gracias a todos los que fueron parte”.