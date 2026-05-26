Hay alerta amarilla por tormenta, viento y nevada para este martes 26 de mayo: las provincias afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormenta, viento y nevada para este martes 26 de mayo en varias provincias del país. En tanto, desde las primeras horas de la madrugada la temperatura sufrió un marcado descenso y la mañana comenzó con mínimas de hasta 7 grados en algunos distritos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

La alerta amarilla por tormenta alcanza la parte norte de la provincia de Misiones, área que será afectada por tormentas de variada intensidad algunas localmente fuertes, con valores de precipitación acumulada entre los 20 y 50 milímetros, pudiendo ser superados de forma localizada.

También es posible que se registre caída de granizo, ráfagas intensas, abundante caída de agua en cortos periodos y actividad eléctrica frecuente.

Ante esta situación, el SMN recomienda evitar salir, no sacar la basura y limpiar desagües y sumideros, desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua, cerrar y alejarse de puertas y ventanas, retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento, si estás al aire libre, buscar refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.

El SMN emitió alertas para el Litoral, la franja central y la Patagonia

La alerta amarilla por viento rige para la zona central de La Pampa, región que será afectada por vientos del sector norte con velocidades entre 35 y 50 kilómetros por hora y ráfagas que pueden alcanzar los 70 kilómetros por hora.

Desde el ente meteorológico le recomendaron a todos los ciudadanos evitar salir, retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento, como macetas, sillas o toldos, cerrar y alejarse de puertas y ventanas, no te refugiarse debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes, tener precaución al conducir.

Finalmente, la alerta amarilla por nevada fue anunciada para la región cordillerana de la provincia de Santa Cruz: esa geografía será afectada por nieve persistente y de variada intensidad. Se esperan valores de nevisca acumulada entre 10 y 20 centímetros, pudiendo ser superados en forma puntual, especialmente en zonas cordilleranas. En los niveles más bajos, la precipitación se dará en forma de lluvia.

Por estas condiciones meteorológicas, el SMN recomienda:

Evitar actividades al aire libre.

Retirar periódicamente la nieve acumulada en los techos.

Circular con vehículos adecuados y preparados para hielo y nieve.

Ventilar vehículos y viviendas para evitar acumulación de monóxido de carbono.

Informarse por las autoridades y tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

El tiempo en el AMBA

El organismo nacional también emitió el pronóstico del tiempo para este martes en el AMBA, en donde las condiciones serán mejores que las del fin de semana, con cielo semi despejado pero con ráfagas de viento mucho más intensas.

El SMN informó que la temperatura en la ciudad de Buenos Aires tendrá una máxima de 17 grados y una mínima que comenzó en 7°C. Durante la mañana se prevé un escenario ventoso, con ráfagas de hasta 65 kilómetros por hora, mientras que el cielo estará algo despejado al mediodía y parcialmente nublado por la tarde y la noche. No se esperan precipitaciones durante toda la jornada ni tampoco para el miércoles.

En la Ciudad la mínima será de 7°C

En la provincia de Buenos Aires, en tanto, se anticipó una máxima de 16 grados y una mínima de 6°C. Al igual que en la Ciudad, el día comenzará ventoso, con ráfagas que pueden alcanzar los 69 kilómetros por hora, y luego se presentará algo nublado al mediodía y parcialmente nublado por el resto de la jornada.

El miércoles, en tanto, se consolidará el descenso térmico en la zona central, con condiciones de estabilidad y ausencia de precipitaciones, con cielo despejado y baja humedad.

En Córdoba se espera una máxima de 17°C y una mínima de 8°C; en Tucumán, 16°C y 11°C; en Santa Fe, 17°C y 9°C; en Entre Ríos, 17°C y 8°C; en Jujuy, 15°C y 10°C; y en Salta, 16°C y 10°C. Asimismo, en Misiones la temperatura alcanzará los 20°C, con una mínima de 14°C; en La Rioja, 20°C y 11°C; en Santiago del Estero, 17°C y 11°C; en San Luis, 17°C y 1°C; en San Juan, 18°C y 3°C; en Mendoza, 17°C y 2°C; en Río Negro, 13°C y 8°C; en Chubut, 14°C y 4°C; y en Santa Cruz, 10°C y 4°C.