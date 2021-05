Azul reclama las vacunas de Almeyda: “No podemos perder esta posibilidad”

La ciudad de Azul solicitó este miércoles a las autoridades nacionales permitir el acceso de las 30.000 vacunas que Matías Almeyda habría conseguido. “Nosotros no podemos perder esta posibilidad”, expresó el jefe de gabinete local, Alejandro Vieyra.

“Matías las tiene, nosotros no podemos perder esta posibilidad. En Estados Unidos sobran”, lamentó Vieyra a radio Continental. “¿Qué tenemos que hacer con una iniciativa como esta? Hay que tratar de facilitarlo”, cuestionó el funcionario.

En Azul, según Vieyra, se vacunaron entre 10.000 y 12.000 personas sobre una población de 65.000 habitantes.

“Almeyda vio algunas situaciones y decidió por los contactos que tiene en Estados Unidos hacer este tipo de aportes. Averigua cómo se puede hacer y las tenía listas para pagarlas. Serían unas 30.000 vacunas”, precisó el funcionario. Y completó: “Creía que iba a ser un trámite más sencillo. Y no”.

La legislación vigente en el país sobre vacunas contra el coronavirus habilita al estado nacional y provincial la adquisición de dosis, pero establece que deben contar con la autorización del ministerio de Salud y la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), organismo encargado de habilitar su uso.

El ofrecimiento de Almeyda

En una entrevista con radio Mitre, el actual técnico de la liga de fútbol de los Estados Unidos contó: “Hace 20 días llamé a un político importante de Argentina porque quería vacunar a toda la ciudad de Azul, quería pagar todas las vacunas, no me importaba lo que iba a costar. Si me quedaba sin lo que tenía no me importaba porque la pérdida de mi padre y muchos conocidos me dio mucha tristeza. Tenía todos los contactos para llevar las vacunas pero lamentablemente no se pudo”.

“Tenía los vínculos pero cuando hablé con este político me dijo que no se podía porque es un tema que lo manejan los Estados. No se puede a nivel privado hacer estas cosas. Es una lástima porque hay mucha gente que estaría dispuesta a invertir dinero para ayudar a la población. El sistema está hecho así, lo maneja el Gobierno”, explicó Almeyda.

“El día que se abra un poco todo esto, va a haber mucha gente que querrá colaborar, pero también va a haber mucho negocio. Es difícil y entendible. Una lástima”, reflexionó el exfutbolista, quien perdió a su padre producto del coronavirus.

“Azul tiene 55.000 habitantes y solo dos respiradores artificiales. Mi papá se murió y se podría haber evitado como también la muerte de mucha gente. ¿Cómo no voy a tener bronca? No culpo a la política de Azul ni al hospital, culpo al sistema que tenemos hace años que es un desastre. Creo que estamos distribuyendo los impuestos muy mal”, detalló Almeyda sobre la situación sanitaria que atraviesa su ciudad natal, que hoy reclama a la Nación que la donación del exfutbolista pueda concretarse para continuar con la campaña de inoculación.

“No me pude despedir. Mi papá era mi amigo, teníamos un vínculo muy fuerte, éramos muy unidos. Más allá de que estábamos distanciados por kilómetros, siempre decíamos que nuestros corazones latían a la par y realmente me cuesta saber que hoy no está entre nosotros, pero sé que está, en algún lugar está”, contó Almeyda, que también recordó que intentó que sus padres viajaran a los Estados Unidos para que pudieran ser vacunados.

