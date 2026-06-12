El Gobierno anunció que las personas con discapacidad podrán viajar gratis con la SUBE en colectivos y trenes
Será a partir del 19 de junio; la información fue compartida por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; los beneficiarios no tendrán la necesidad de presentar el CUD
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El Gobierno anunció este viernes por la mañana que las personas con discapacidad podrán viajar gratis en colectivos y trenes con la tarjeta del Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE), sin necesidad de presentar el Certificado Único de Discapacidad (CUD). De esta manera, la gratuidad del pasaje pasará a ser electrónica.
La información fue compartida por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en la mira de la Justicia por la causa en su contra por enriquecimiento ilícito y tras semanas de bajo perfil.
“A partir del próximo viernes 19 de junio, las personas con discapacidad podrán viajar con 100% de descuento en colectivos y trenes utilizando directamente su tarjeta SUBE, sin necesidad de presentar el Certificado Único de Discapacidad (CUD). El trámite de vinculación podrá realizarse a través de la web de SUBE”, informó el funcionario.
Y aclaró: “La nueva modalidad convivirá con el sistema actual y comenzará a implementarse en los servicios de jurisdicción nacional, con el objetivo de extenderse progresivamente al resto del país”.
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