Pasado este mediodía, un incendio se desató dentro de un edificio ubicado sobre la calle Larrea al 410, en el barrio porteño de Balvanera, por el 22 personas fueron asistidas, de los cuales nueve fueron trasladados por inhalación de humo e intoxicación, entre ellos seis menores y cuatro adultos. Fuentes del el Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) detallaron que había personas atrapadas, entre ellas tres niños y su madre. En el lugar trabajan siete ambulancias y los bomberos, que lograron extinguir el foco ígneo pasadas las 14.30.

“El edificio se evacuó de forma ordenada sin pánico, la gente que estaba dentro salió por sus propios medios hasta el momento no hay víctimas”, detalló Pablo Salomone, jefe de la Estación IV de Recoleta. Sobre el edificio, ubicado sobre la calle Larrea, entre Avenida Corrientes y Lavalle, que cuenta con tres pisos aseguró que no existe posibilidad de derrumbe.

Tras ser consultado por la prensa sobre un posible caso de violencia de género que podría haber dado origen al siniestro, Alberto Crescenti, director del SAME, afirmó que desconoce el tema y que el servicio de emergencias se encontró con el trabajo de los bomberos cuando llegaron al lugar del incendio.

Sobre las personas que se encontraban dentro del edificio al momento del siniestro, el médico detalló a TN: “Hemos atendido a un total de 22 personas de las cuales nueve, entre ellos seis menores y cuatro adultos fueron mandados al hospital. Los menores están en el Hospital General de Niños Pedro de Elizalde y los adultos al Hospital General de Agudos Carlos G. Durand”.

“Por suerte no hubo ninguna víctima, pero estamos dándole oxígeno a algunas personas por inhalación de humo. Vamos a trasladar a un adulto más al Hospital General de Agudos José María Ramos Mejía, pero gracias a la salida ordenada no inhalaron más humo”, destacó el director del SAME. Y expresó: “Por supuesto están con nervios por el susto del humo, pero por suerte no hay que lamentar ninguna victima hasta ahora”.

Sobre la zona del conflicto, Crescenti afirmó que es una zona difícil para trabajar debido a que “es complicado llegar a la calle Larrea” por cuestiones de tránsito. “Imagínense que acá hay 22 ambulancias, más todo lo que es el sistema autobombas, por eso decidimos con la Policía de la Ciudad cortar las calles laterales para posibilitar el ingreso de las ambulancias”, dijo.

El jefe de bomberos habló sobre el origen del incendio: “Cuando terminemos con la parte operativa de la extinción del fuego ahora viene la parte de investigación donde después de hacer una inspección tenemos que buscar la zona de origen y dentro de la zona de origen buscar la causal que pudo haber producido esto”.

