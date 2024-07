Retiran este modelo de auto del mercado por riesgo de incendio mientras está estacionado

Escuchar

La NHTSA informó el retiro del mercado de los vehículos Chrysler Pacífica modelos 2019 a 2021 por peligro de incendio asociado al mal funcionamiento de sus baterías, lo que puede provocar lesiones graves. La información, que fue difundida por la agencia mediante la campaña 24V538000, especifica que unas 3606 unidades del vehículo, con sistema de propulsión híbrido están sometidos a retiro porque un desperfecto en su sistema de alimentación que puede prenderse fuego aun con el vehículo estacionado o apagado.

Qué hacer si tengo una Chrysler Pacífica con estas características

La agencia insta a los propietarios de los Chrysler Pacífica modelos 2019 a 2021 a no cargar el vehículo y estacionarlo en áreas exteriores despejadas y alejadas de las viviendas hasta que el desperfecto sea reparado.

Mediante un acuerdo con Chrysler se definió que los concesionarios de esa empresa deberán actualizar el software de control de las baterías y realizar inspecciones para determinar si es necesario reemplazarlas. En caso de que se informe que sí hay que cambiarla, se realizará este procedimiento sin costo para el propietario del vehículo.

Las notificaciones a los dueños de las Chrysler Pacífica modelos 2019 a 2021 se enviarán por correo el 6 de septiembre de 2024, según lo establecido en el acuerdo entre la NHTSA y la empresa, no obstante, los propietarios pueden llamar al servicio de atención al cliente de FCA US LLC al 1-800-853-1403. El número de FCA US LLC para este retiro es 72B.

Los propietarios pueden comunicarse con el servicio de atención al cliente de FCA US LLC al 1-800-853-1403. El número de FCA US LLC para este retiro es 72B

Obviamente, ante cualquier dificultad con la solución acordada, los propietarios también pueden comunicarse con la línea directa de seguridad vehicular de la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras al 1-888-327-4236 (TTY 1-800-424-9153).

Causas del desperfecto

Según se detalla en el informe elaborado por la agencia, la medida constituye una ampliación de un retiro anterior realizado bajo el número 22V-077 emitido el 6 de febrero de 2022, y está motivado por un informe de incendio producido en abril de 2024 y reportado a la NHTSA, en un automóvil que había sido reparado bajo la medida inicial.

El análisis de esta nueva falla que determinó el incendio provocó la necesidad de incrementar el alcance del retiro, ya que la agencia determinó que el siniestro fue provocado por una pestaña de ánodo rota en una de las celdas de la batería y un segundo factor que todavía no fue identificado.

“Ese defecto, junto con un segundo factor no identificado, puede provocar un cortocircuito interno dentro del paquete y causar un incendio en el vehículo”, detallaron desde la NHTSA.

LA NACION