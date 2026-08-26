Bariloche: encuentran con vida a un refugiero de 28 años que pasó la noche perdido en el Cerro Tronador

SAN CARLOS DE BARILOCHE.- En un operativo a contrarreloj marcado por nevadas y un riesgo alto de avalanchas en la zona andina, lograron localizar con vida a Juan Martín Crespo, el refugiero de Laguna Ilón, de 28 años, que permanecía desaparecido desde la tarde de ayer en las inmediaciones del cerro Tronador, al sur del parque nacional Nahuel Huapi.

Tras el preocupante hallazgo de sus pertenencias dispersas en la nieve, los equipos de auxilio lograron rescatarlo cerca del río Manso. El incidente se desencadenó ayer por la tarde, cuando Crespo y otro compañero emprendieron el ascenso hacia el refugio Ilón. El trekking que conduce a la laguna Ilón se inicia en Pampa Linda, en la base del Tronador, a unos 80 km de Bariloche. Llegar a la laguna demanda entre 4 y 5 horas de caminata en época estival: allí hay un refugio con domos que permanece abierto durante todo el año.

Mientras que su compañero realizaba la travesía con esquís, Crespo ascendía utilizando raquetas de nieve. Al llegar a destino, el compañero notó que Crespo se había demorado inusualmente, por lo que decidió descender siguiendo sus propias huellas en la nieve. Tras no lograr encontrarlo, el compañero dio aviso de alerta sobre el extravío a las 20:45. Por razones que se investigan, el joven se desvió de la senda habitual durante su ascenso.

Trekking en la laguna Ilón gentileza

La búsqueda debió iniciarse bajo condiciones climáticas sumamente adversas. Durante el día de ayer habían caído unos 20 centímetros de nieve fresca en la zona, y las precipitaciones en forma de nieve continuaron a lo largo de toda la noche, acompañadas de nevisca persistente durante las tareas de rescate.

El Centro de Información de Avalanchas estimó para hoy un nivel de peligro “Alto” (nivel 4 de 5) en la zona alpina y “Considerable” (nivel 3 de 5) en la zona media. El parte meteorológico advirtió sobre cielos mayormente cubiertos con ráfagas de viento muy fuertes en altura y precipitaciones de unos 20 mm de agua equivalente.

Se estimaba una alta probabilidad de grandes avalanchas de placa de tormenta en todas las orientaciones de la zona alpina y de la zona media. Aunque los especialistas señalaron que en la picada específica de ascenso no había peligro directo de desprendimientos, el temporal dificultó enormemente la visibilidad y el desplazamiento. Como Crespo se encontraba solo y a la intemperie bajo estas inclemencias, el peligro aumentó significativamente.

El operativo de búsqueda contó con la participación coordinada de 25 agentes del Parque Nacional Nahuel Huapi (guardaparques, brigadistas, personal técnico, logístico y operativo), 20 integrantes de la Comisión de Auxilio (CAX) del Club Andino Bariloche y 2 efectivos de Gendarmería Nacional.

Para el rastreo terrestre se priorizó el Sendero de los Caballos, una ruta de ascenso más larga pero menos empinada que la peatonal directa. Asimismo, se utilizó un dron equipado con cámara térmica para explorar la tupida vegetación y el amplio sector desde el aire.

El trekking que conduce a la laguna Ilón se inicia en Pampa Linda, en la base del Tronador chiwifoto.com-chiwi Giambirtone - Secretaría de Turismo

La tensión máxima entre los rescatistas se alcanzó en las últimas horas de la búsqueda, cuando el equipo terrestre localizó pertenencias del refugiero esparcidas en la nieve. Primero hallaron una bolsa con verduras, metros más adelante sus raquetas y, finalmente, sus botas. El desprendimiento de estos elementos clave generó un estado de alerta absoluto; los rescatistas comprendieron que estaban muy cerca, pero temían encontrar al joven en un estado de salud crítico debido a la hipotermia o la desorientación al haber comenzado a desprenderse de su equipamiento.

Afortunadamente, la vasta experiencia de Crespo –quien se desempeña como refugiero desde hace tres años– y su adecuado equipamiento de montaña le permitieron resistir. A medida que los rastros en la nieve comenzaron a orientarse hacia el cauce hídrico, se incorporaron embarcaciones para rastrear el río Manso.

Finalmente, pasadas las 10.30 de hoy, un equipo de la CAX localizó a Crespo en la zona del mallín, en las inmediaciones de la costa del río Manso. Para el inmenso alivio de los rescatistas y de sus familiares en Buenos Aires, el joven se encontraba en perfecto estado de salud.

Actualmente se desarrolla el operativo de evacuación. El traslado se realiza a pie por el sector del mallín hasta el río Manso, donde el joven será trasladado en una embarcación para luego continuar el trayecto terrestre hacia Pampa Linda. Los organismos intervinientes destacaron el impecable trabajo conjunto y la excelente coordinación de recursos que permitieron salvar una vida en las condiciones más extremas de la Patagonia.