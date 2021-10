Batalla campal en una parrilla de Ituzaingó donde se celebraba el Día de la Madre

“¿Dónde está la nena, dónde está la nena?”, desesperada, una mujer buscaba entre el tumulto a su hija. Lo que debía tratarse de un festejo soñado por el Día de la Madre terminó transformándose en una batalla campal donde volaban trompadas, sobresalían los gritos y mucha gente corría de un lado para otro dentro del predio de una parrilla de Ituzaingó. Tres meseras resultaron heridas.

Batalla campal en una parrilla de Ituzaingó durante el Día de la Madre

Cuando debía ser una jornada festiva, el almuerzo derivó en una pelea de tal envergadura, que al tres mozas del restaurante debieron ser atendidas por las heridas recibidas. “Una mujer le pegó una piña en el ojo a Macarena porque no tenía mesa. ‘Mira cómo me quedó' me decía ella cuando yo trataba de tranquilizarla”, contó a TN Micaela, una de las camareras agredidas.

Con su cabeza vendada, la joven madre relató cómo fue agredida: “Un hombre le pegó un botellazo con hielo adentro a otra compañera, entonces cuando vi que le estaba por pegar de nuevo quiero intervenir y me pegaron con una botella de Fernet”.

Ella es Micaela, la moza agredida con una botella en la parrilla ESTANCIA GAONA de Ituzaingo. Una verdadera locura que podría haber terminado de la peor manera. Todo comenzó porque colapso de gente el lugar. Así, eran echados “Los violentos” por los comensales del lugar… VIDEO https://t.co/1Zmpl8aGul pic.twitter.com/diaTMssZPv — Paz Morel Quirno (@PazMorelQuirno) October 18, 2021

Un video subido a las redes sociales puso al descubierto lo que ocurrió ayer en el asador Estancia Gaona ubicado en Presidente Perón al 10100, cerca de la colectora de Acceso Oeste mano a la localidad de Luján.