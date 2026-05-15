El Gobierno puso a disposición de EE.UU. la lista de argentinos con derecho de admisión para el Mundial 2026

El gobierno nacional puso a disposición de la Embajada de Estados Unidos en el país la lista de los argentinos que tienen derecho de admisión, en vísperas del comienzo del Mundial 2026, que se disputará en EE.UU., México y Canadá. La medida fue publicada este viernes en el Boletín Oficial.

“Póngase a disposición de la Embajada de los Estados Unidos de América en la República Argentina la información sobre los individuos que poseen restricciones vigentes para el ingreso a eventos deportivos obrante en el programa Tribuna Segura”, estableció el Poder Ejecutivo en la normativa.

En tanto, el Gobierno señaló que la resolución se da en el marco de lo dispuesto por los acuerdos en materia de seguridad firmados con los organismos del gobierno de los Estados Unidos "en atención a la realización de la Copa del Mundo FIFA 2026″.

Por otro lado, se instruyó al a la Dirección de Seguridad en Eventos Deportivos, dependiente de la Secretaría de Seguridad Nacional, para llevar a cabo “las acciones necesarias para cumplir con lo establecido en el protocolo de tratamiento de la información obrante en el programa Tribuna Segura”.

Según explicó en la normativa, el gobierno nacional le informará a la Embajada estadounidense que los datos compartidos deberán ser utilizados de manera exclusiva y excluyente a los fines de la planificación de la seguridad a nivel táctico y operativo de la celebración de la Copa del Mundo. “Queda expresamente prohibido cualquier uso distinto, ulterior o ajeno a dicha finalidad”, manifestó.

El plazo de utilización de la información puesta a disposición se limitará estrictamente a la duración del Mundial que se disputará en Estados Unidos México y Canadá. En consonancia, queda explicitada la posibilidad de una extensión “únicamente por un período máximo e improrrogable de cinco días corridos posteriores a su finalización, exclusivamente a los efectos operativos, de control y verificación vinculados al torneo”.

Tribuna Segura es un plan nacional que utiliza la tecnología y las fuerzas de seguridad para controlar el ingreso de simpatizantes a los partidos de fútbol profesional de la Argentina. El mismo alcanza a los clubes y a la Selección.

Su razón de ser es la detección e identificación de personas que tengan restricciones, pedidos de captura o derecho de admisión para prevenir episodios de violencia en este ámbito y crear un entorno seguro para los espectadores.

La medida quedó validada a través de la Ley Nº 20.655, popularmente conocida como Ley del Deporte.