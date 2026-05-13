Fiesta de Nuestra Señora de Fátima: cuál es su historia y qué oración rezar para pedir su ayuda

El Día de Nuestra Señora de Fátima, también conocida como Virgen de Fátima o Nuestra Señora del Rosario de Fátima, se celebra cada 13 de mayo por la Iglesia Católica. La jornada festeja a esta advocación de la Virgen María, que es considerada como un símbolo de esperanza, protección y conversión para los católicos. Es patrona de la paz, de Portugal y de ACN, la fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada.

La historia de Nuestra Señora de Fátima

Los pastorcitos de Fátima, Lucía, Francisco y Jacinta www.fatima.pt

Fue el 13 de mayo de 1917 en el pueblo de Aljustrel de Fátima, Portugal, cuando se originó su imagen. Una figura de la Virgen María se presentó ante tres niños. Se trataba de Lucía dos Santos, Jacinta y Francisco Marto. Según los registros, la Santa Madre volvió a aparecer ante ellos seis veces más hasta el 13 de octubre del mismo año. Sus manifestaciones fueron vistas como signos de esperanza y fe ante un tiempo hostil y difícil: el continente europeo se encontraba en el medio de conflictos con la Primera Guerra Mundial. Durante estas escenas, la Virgen pronosticó otros conflictos futuros, que años más tarde derivaron en la Segunda Guerra Mundial.

Durante sus apariciones, Nuestra Señora de Fátima develó sus tres “misterios”. Estos eran un conjunto de verdades que los niños guardaron en secreto por años. La primera en compartirlo fue Lucía en 1941. A través de un escrito, compartió su testimonio, el cual fue difundido por la Iglesia. Se trataba de una descripción del infierno que contaba con muchos detalles específicos. El segundo misterio eran instrucciones de cómo volver a adquirir la fe ante momentos devastadores.

La historia de la Virgen De Fátima

El papa Juan Pablo II decidió compartir el tercero en el año 2000. Fue el cardenal Ángelo Sodano el encargado de comunicarlo con los fieles: “Según la interpretación de los pastorcitos, confirmada recientemente por Sor Lucía, el obispo vestido de blanco que ora por todos los fieles es el Papa. También él, caminando con fatiga hacia la cruz entre los cadáveres martirizados, cae a tierra como muerto, bajo los disparos de armas de fuego”. El fragmento fue asociado con el atentado que había sufrido el sumo pontífice en 1981.

Oración a la Virgen de Fátima para pedir su ayuda

La oración para rezarle a la Virgen de Fátima en su día

Oh Virgen Santísima, Vos os aparecisteis repetidas veces a los niños; yo también quisiera veros, oír vuestra voz y deciros: Madre mía, llevadme al Cielo. Confiando en vuestro amor, os pido me alcancéis de vuestro Hijo Jesús una fe viva, inteligencia para conocerle y amarle, paciencia y gracia para servirle a Él a mis hermanos, y un día poder unirnos con Vos allí en el Cielo.

Padre nuestro, Avemaría y Gloria.

Madre mía también os pido por mis padres, para que vivan unidos en el amor; por mis hermanos, familiares y amigos, para que viviendo unidos en familia un día podamos gozar con Vos en la vida eterna.

Padre nuestro, Avemaría y Gloria.

Os pido de un modo especial por la conversión de los pecadores y la paz del mundo; por los niños, para que nunca les falten los auxilios divinos y lo necesario para sus cuerpos, y un día conseguir la vida eterna.

Padre nuestro, Avemaría y Gloria

Oh Madre mía, sé que escucharás, y me conseguirás estas y cuantas gracias te pida, pues las pido por el amor que tienes de tu Hijo Jesús. Amén.

¡Madre mía, aquí tienes a tu hijo, sé tu mi Madre!

¡Oh dulce Corazón de María, sed la salvación mía!