escuchar

Un hombre de 73 años fue agredido y herido en la vía pública por una mujer de 28 luego de que él le pidiera que juntara los excrementos del perro que ella paseaba. El hecho, registrado en una cámara de seguridad, ocurrió este lunes en el barrio porteño de Boedo y la mujer fue detenida por el ataque que, entre otras lesiones, le ocasionó un corte en la cabeza a la víctima.

La agresión ocurrió frente a la casa del hombre, en Virrey Liniers al 1700, y en las imágenes captadas por una cámara de seguridad se ve cómo la mujer pasa mirando el celular y paseando a su perro cuando la víctima se acerca a ella. En ese momento, él le habría pedido a ella que levantara el excremento que dejó el perro en la puerta de su casa, pero la mujer reacciona de manera violenta.

Es entonces cuando la agresora toma un palo de un conteiner de basura y comienza a golpearlo en la cabeza y en el cuerpo. La víctima intenta alejarse de ella corriendo y se cae sobre la vereda.

Una mujer atacó a un hombre a palazos por que le dijo que juntara la caca de su perro, la víctima terminó con severas heridas en su cabeza, fue en el barrio de Boedo Captura

Mientras intenta levantarse, la mujer vuelve a golpearlo y se retira. Minutos después, se ve al hombre visiblemente lastimado y tratando de sacar algo de su auto. Es cuando la mujer vuelve, y ya con la cadena para pasear al perro, vuelve a golpearlo y comienza a darle golpes de puño a una de las puertas del auto.

“Ella ya tuvo dos situaciones con dos vecinos, no sé si ella está mal psicológicamente, pero mi padre le pidió bien que levante el excremento que hizo su perro en la puerta de su casa, primero no le da bola y él le pregunta ´¿pensás levantar eso?. Ella le contesta ´yo no levanto la caca de mi perro´ y después comienza a golpearlo”, describió a C5N Sebastián, hijo del hombre golpeado.

“Mi padre está muy dolorido, tiene muchos golpes, tiene ocho puntos en la cabeza, dolor de costillas y clavícula, las rodillas inflamadas, los brazos golpeados… pero gracias a Dios la puede contar”, dijo.

Una mujer atacó a un hombre a palazos por que le dijo que juntara la caca de su perro, la víctima terminó con severas heridas en su cabeza, fue en el barrio de Boedo

El joven contó que su papá es diabético y que le amputaron la mitad de un pie, por lo que tiene una discapacidad. “Tiene 73 años y tiene un pie cortado a la mitad por eso se cae y la chica le sigue pegando de atrás, tal cual ven en el video”, lamentó.

Por otra parte, contó que no sería la primera vez que la mujer protagoniza un hecho violento, por lo que decidieron hacer la denuncia para que nadie más sufra lo que sufrió su padre o que en un caso extremo, “la historia termine peor”.

“Hicimos la denuncia correspondiente. Ella vive a la vuelta de donde pasó todo, pero ya está la denuncia y no sé los datos precisos de la mujer, pero voy a averiguarlos. Jamás nos pasó nada parecido a esto y no sabemos cómo va a reaccionar pero estamos encaminados porque la idea es que esta chica no haga más esto, porque mi papá la puede contar, pero quizás otra persona no lo pueda hacer”, expresó Sebastián.

LA NACION

Temas BoedoViolencia