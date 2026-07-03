Bomba Polar: hoy fue el día más frío del año en la ciudad, con temperaturas cercanas a las mínimas históricas

Esta madrugada fue el momento más frío en lo que va del año. De acuerdo con datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la Capital Federal marcó -0,2 °C cerca de las 8:00, con una sensación térmica de -1 °C.

Las temperaturas bajo cero no son usuales en la Ciudad de Buenos Aires, donde el promedio histórico de las mínimas en los últimos 40 años fue de 8,3 °C. No obstante, la mañana de hoy no ha sido la más fría de los últimos tiempos. La más baja de la historia de la ciudad fue en 1965 (-2,5 °C). En tanto, el 2 de julio de 2025, el SMN registró -1,9 °C, de acuerdo con los registros históricos del Observatorio Central de Buenos Aires (OCBA).

Alerta amarilla

Casi todo el país vivió temperaturas extremadamente bajas durante las primeras horas del día, por lo que se declaró alerta amarilla en casi todas las provincias, con excepción de Jujuy, Santa Cruz, Tierra del Fuego y una parte de Chubut. En una pequeña parte de la provincia de Buenos Aires, cercana a la costa, se declaró alerta naranja.

3 JUL | 🥶Hoy, a excepción de dos provincias, casi todo el territorio nacional está bajo alerta de nivel 🟨 por temp extremas y en sectores de la prov de Bs As, bajo nivel 🟧



🗺️En este mapa podemos observar en tonos azules como las bajos valores térmicos afectaron a todo el país pic.twitter.com/EROxiDJiZv — SMN Argentina (@SMN_Argentina) July 3, 2026

Las bajas temperaturas de hoy forman parte de la ola polar que afecta a buena parte del país desde hace varios días. Se trata de un viento proveniente del sur que se mantendrá con fuerza hasta mañana por la mañana. Para la tarde del sábado, la dirección del aire cambiará y, con ello, las temperaturas serán ligeramente más altas.

El fin de semana en el Amba

El sábado nos sacará del segmento del frío polar, con un amanecer de 6 °C de piso térmico, viento moderado del noreste y cielo parcialmente nublado. Finalmente, el mercurio matutino se repondrá para volver a valores alejados del frío extremo y mantendrá esa recuperación en todas las franjas horarias.

Para el domingo, en tanto, se espera un reingreso de aire frío. Para la mañana se estima un cielo mayormente nublado, con viento leve desde el este y una mínima de 9 °C para poner una pausa en esta saga de mañanas muy frías.

Se espera un día a puro nubarrón, que podría dejar algunas lloviznas o lluvias aisladas durante toda la jornada, aunque parece ser la tarde la franja más inestable, con cielo nublado, viento moderado del sudoeste y 13 °C, por lo que aquellos que quieran salir podrían tener que lidiar con el viento, el fresco y las potenciales precipitaciones. La noche cerrará con 10 °C, viento desde el sur, conservando la probabilidad de lluvias.

Los puntos más fríos del país

Es verdad que en el Área Metropolitana de Buenos Aires apareció un frío inusual; sin embargo, ni por asomo fue una temperatura baja si se la compara con otros puntos del país. Sin contar la Base Belgrano II, la temperatura más baja se registró en la estación meteorológica de Esquel, en Chubut, que amaneció con -8,8°C . En el ranking le siguen El Bolsón (-6,8 °C), Perito Moreno (-6,2 °C), Paso de Indios (-5,4 °C) y Santa Rosa (-4,5 °C).

Turistas reecorrieron Luján de Cuyo esta mañana, en medio de temperaturas bajo cero Marcelo Aguilar - La Nación

Quedaron atrapados por la nieve

En medio de temperaturas bajo cero en amplias regiones del país y nevadas que complican la circulación en sectores de la Patagonia, además de la alerta amarilla en 18 jurisdicciones, la imprudencia de un grupo de personas derivó en un complejo operativo de rescate. Esta madrugada, cinco personas quedaron atrapadas durante varias horas en medio de la nieve en Neuquén, después de avanzar por una ruta que estaba cerrada al tránsito y tenía indicación de no utilizarse.

El episodio, según pudo saber LA NACION, ocurrió en la ruta provincial 23, a la altura del paraje Mallín Chileno. Según informó Gendarmería Nacional Argentina (GNA), los ocupantes de dos camionetas 4x4 ignoraron una barrera baja que señalaba el cierre del camino, la levantaron y se adentraron en la ruta cubierta de nieve. Avanzaron unos 10 kilómetros y terminaron encajados entre bardones de nieve que bloqueaban por completo la calzada.

La situación se produjo en momentos en que el fuerte temporal invernal afectaba la zona cordillerana, con acumulación de varios centímetros de nieve, escasa visibilidad y temperaturas extremas que dificultaban cualquier desplazamiento.

La alerta llegó a la Sección Pino Hachado, dependiente del Escuadrón 31 Las Lajas de la GNA, a través de un llamado telefónico que advertía sobre dos vehículos inmovilizados y sus ocupantes imposibilitados de continuar el viaje.

Ante el riesgo que implicaba permanecer durante horas en esas condiciones climáticas, la fuerza organizó un operativo de rescate con una patrulla motorizada y efectivos del Grupo de Especialistas de Alta Montaña (GEAM), que partieron de inmediato hacia el lugar.

Cuando llegaron, encontraron dos camionetas parcialmente hundidas en la nieve. En una viajaba una pareja; en la otra, una familia integrada por dos adultos y un menor de edad. Los cinco habían quedado aislados en medio de la ruta y expuestos a las bajas temperaturas.

Personal del Grupo de Especialistas de Alta Montaña participó del operativo para liberar las camionetas que habían quedado atrapadas en medio de la nevada GNA

Las fotografías y videos difundidos por la GNA muestran a los vehículos rodeados por una gruesa capa de nieve, mientras los gendarmes trabajaban durante la noche para liberarlos. En algunas imágenes se observan las camionetas encajadas a un costado del camino y los efectivos realizando maniobras de remolque con un Unimog bajo temperaturas extremas.

De acuerdo con la información oficial, los rescatistas brindaron abrigo, contención y primeros auxilios a los ocupantes antes de iniciar las tareas para retirar los vehículos.

Tras varias maniobras, la patrulla logró remolcar ambas camionetas y trasladar a las cinco personas hasta la unidad de Gendarmería. Allí recibieron infusiones calientes y permanecieron resguardadas hasta recuperar una adecuada condición térmica antes de continuar viaje.