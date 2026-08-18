Denuncian riesgo ambiental para playas de Pinamar por el desarrollo de un circuito de motocross frente a balnearios

PINAMAR.- La presencia y puesta en marcha de palas mecánicas y retroexcavadoras sobre parte del frente de playas de Pinamar, donde empiezan a dar forma a un circuito en el que dentro de diez días competirán unos 350 pilotos con sus motos inscriptos para la tradicional competencia Enduro de Invierno, avivó los reclamos de un sector de vecinos que cuestionan el daño ambiental que semejante intervención podría generar a corto, mediano y largo plazo sobre este tramo del frente costero bonaerense.

La Fundación Ecológica de Pinamar registró y puso a circular imágenes de esos primeros trabajos ejecutados con maquinaria pesada. Sus directivos confirmaron a LA NACION que ya realizaron reclamos tanto ante la municipalidad como ante la Provincia con la intención de evitar que prospere este evento.

También se conoció este martes una denuncia administrativa presentada por un particular en Mesa de Entradas de la intendencia para pedir la paralización de las citadas obras por violación de ordenanzas vigentes vinculadas a la protección del frente de playas.

Pidieron la paralización de las obras por violación de ordenanzas vigentes vinculadas a la protección del frente de playas Instagram

La competencia, que durante los últimos tres años se realizó en Mar del Plata y se festejó no solo como espectáculo deportivo sino como fenómeno turístico y de promoción del destino, se mudó este año y concentrará su traza frente a varios de los más tradicionales balnearios pinamarenses. De hecho, los primeros movimientos de arena se dieron frente a Cocodrilo, uno de los paradores con más historia de la ciudad, a unos 2,5 kilómetros de Bunge y Avenida del Mar.

El circuito se extenderá paralelo a Avenida del Mar, entre los balnearios El Pájaro y Rada Beach. Las competencias se desarrollarán entre el 29 y 30 de agosto con presencia de 350 participantes, entre ellos los mejores del país tanto en motos como cuatriciclos. Se sabe que tendrá una extensión de 3,2 kilómetros que combinarán pocos espacios llanos con varios obstáculos que permitirán los saltos que tanto celebran los espectadores, amantes de estas disciplinas.

Aprobación en el Concejo Deliberante

Consultados, desde la intendencia recordaron que la realización del evento cuenta con autorización del Concejo Deliberante local. Después de varios debates y cruces en comisiones, el cuerpo deliberativo aprobó la semana pasada y por mayoría la realización del Enduro de Invierno en estas playas. Entre otras cuestiones que fueron nudo de discusión, el oficialismo confirmó que había un estudio o informe de impacto ambiental previo, reclamado por bloques opositores.

Los trabajos de la maquinaria sobre la playa

La Municipalidad de Pinamar abrió las puertas a los organizadores, EDV Entertainment SA, luego de que no se lograra renovar el acuerdo que esta empresa mantuvo con Mar del Plata desde 2023 y por tres años consecutivos, incluso con ingreso de esta fecha en la agenda oficial de la Federación Internacional de Motociclismo.

Rodrigo Allué, al frente de la EDV Entertainment SA, explicó a LA NACION que al diseñar la pista de Pinamar se buscó minimizar la intervención sobre el ambiente costero, con elección del tramo más ancho y una traza alejada de médano y recuperación dunícola. “La municipalidad nos pidió un informe ambiental que se presentó, con firma de un técnico responsable y con explicación de previa, durante y pos evento de los pasos que se darán”, detalló.

No es la primera vez que el Enduro de Invierno recala en estas playas donde vuelve a abrirse camino. De hecho, es una competencia que nació aquí mismo, en 1992; entonces, frente al balneario Posta Norte.

“Hicimos reclamos ante el Ministerio de Medio Ambiente por falta de evaluación de impacto ambiental, por alterar la altímetria del espacio público, lo cual está prohibido por ordenanza y por no tener una declaración de impacto firmada por la autoridad provincial competente”, confirmaron Jennifer Pezzo y Cecilia Prieto, dirigentes de la Fundación Ecológica Pinamar. En el mismo sentido se expresa la denuncia administrativa presentada por el abogado Lucas Ventoso.

Temen por el impacto ambiental de las excavaciones en la arena Instagram

La oposición a este evento, aclaran, está lejos de ser un capricho y recuerdan que, como primera contradicción, una prueba de motociclismo y cuatriciclos chocaría con una ordenanza vigente que prohíbe la circulación de vehículos por la playa.

Citan también prohibiciones por normativa municipal para el movimiento de arena, como el que se está empezando a hacer y con grandes volúmenes. Por otra parte advierten del impacto sobre el ecosistema de ese sector de playas y, mucho más peligroso aún, el riesgo de que las excavaciones que se hacen puedan afectar napas de agua dulce y contaminarlas.

“Un relleno posterior no mitiga el daño que se puede estar realizando con estos movimientos de arena”, dijo Pezzo a LA NACION y sumó un reclamo más que se hará ante la Fiscalía de Estado, siempre con la intención que se detengan pronto las obras de construcción del circuito.

Allué aseguró que, así como ocurrió en Mar del Plata, apenas finalice la competencia se desmontará la pista y se iniciará la recomposición del lugar. Afirmó que en 72 horas se restituye el espacio a su fisonomía original. Y en cuanto a los residuos que se generen, aclaró que hay protocolo para líquidos y fluidos, que podrían ser combustible o aceite que utilizan los vehículos en competencia, así como un plan de manejo de residuos comunes por el movimiento de público. “Las carreras de playa están muy consolidadas en Europa”, insistió, para llevar tranquilidad.

El antecedente de Mar del Plata

En Mar del Plata también se dio un gran debate cuando se puso a consideración esta propuesta, hace cuatro años. El gobierno de General Pueyrredón, con mayoría propia, aprobó primero el Enduro Pale y un año después, desde 2023, este Enduro de Invierno que se instaló en la zona de La Perla. También allí se creó, por un plazo de poco más de una semana, un circuito de más de 4 kilómetros. El espectáculo fue un éxito que se superó año tras año, incluso con televisación internacional.

En Mar del Plata también hubo quejas en las primeras ediciones del Enduro Mauro Rizzi

Al margen de los reclamos de la Fundación Ecológica de Pinamar, otros sectores están entusiasmados con el evento y aporte que consideran que podría generar para esta ciudad. Por ejemplo, el rubro hotelero, que después de unas vacaciones de invierno y este último fin de semana largo pobres en rendimiento tendrán antes de fin de mes una oportunidad de reactivar su negocio. La demanda de alojamiento es muy alta en la ciudad sede y en otras cercanas, incluso hasta Villa Gesell, ya que además de competidores y equipos se espera el arribo de una muy importante cantidad de público para presenciar el espectáculo.

A mediados de julio de 2022, días antes del inicio del Enduro Pale, la prueba que antecedió al actual formato de Enduro de Invierno en Mar del Plata, la Justicia rechazó una medida cautelar presentada por una ONG ambientalista bajo el argumento de un supuesto daño ambiental que se provocaría con el montaje del circuito sobre la playa.

“No ha sido acreditada la gravedad del supuesto daño argüido, ni que, en su caso, el mismo resulte de imposible reparación ulterior”, fundamentó el juez Carlos Méndez, titular del Juzgado en lo Civil y Comercial N°5 del Departamento Judicial Mar del Plata.

Cuestionado el oficialismo marplatense en aquellos orígenes de esta propuesta, que logró llevar a la práctica con una mayoría propia en el Concejo Deliberante, en la previa de la edición 2025 y en función de los óptimos resultados de las competencias anteriores se consiguió acompañamiento de la totalidad de los bloques políticos. Se estima que cada una de estas citas generó un movimiento de casi 300.000 personas, entre locales y turistas.