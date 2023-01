Bosques y Pioneros: cómo son y cuánto cuestan los lotes en los nuevos y codiciados barrios cerrados que se están construyendo en Pinamar

Según datos del distrito, en los últimos dos años se instalaron cerca de 2000 familias, lo que ayudó a impulsar nuevos desarrollos inmobiliarios

PINAMAR.— Pinamar es un municipio en constante transformación. Más allá de los miles de turistas que visitan sus playas todos los años, también están los que decidieron emigrar desde distintos puntos del país a esta ciudad balnearia en busca de una vida más tranquila. En este contexto, los desarrollos inmobiliarios se multiplican a una velocidad asombrosa, y dentro de la variada oferta que se está desplegando, dos de las novedades más importantes tienen que ver con los barrios cerrados, un modelo que ya demostró alta demanda en esa zona, como sucedió con el célebre barrio La Herradura, en Pinamar, o Costa Esmeralda, en el Partido de la Costa.

El barrio Pioneros es más pequeño y tiene un enfoque aún más cercano a la naturaleza Tomás Cuesta

Los nuevos emprendimientos se llamarán Bosques y Pioneros. En ambos casos las primeras etapas de preventa de lotes, según Pinamar SA, que es la empresa que fundó la ciudad y ahora, entre muchos otros, impulsa estos dos desarrollos inmobiliarios, fueron un éxito. Todos los lotes que se ofrecieron fueron vendidos y ahora comenzó la segunda etapa de preventa de terrenos a un valor promedio de 76 U$S el metro cuadrado.

Ambos barrios cerrados se encuentran en la zona donde ya está La Herradura Tomás Cuesta

“Pinamar vive un desarrollo sin precedente. Luego de la pandemia cada vez más familias eligen un estilo de vida fuera de las grandes ciudades pero con la conectividad y servicios que estas proponen. En casi dos años cerca de 2000 familias se instalaron en la ciudad, y eso generó una demanda importante. También hay una gran variedad de restaurantes que ahora abren todo el año, y mes a mes se suman comercios y servicios: pasamos de 2300 comercios a 2600″, describieron desde Pinamar SA.

Bosques

La propuesta urbanística Bosques cuenta con lotes de amplia superficie, que parten desde 1000 metros cuadrados rodeados de pinos marítimos nacidos del vivero de Pinamar SA. El proyecto incluirá un club house con amenities, infraestructura subterránea, servicios de playa, un acuerdo especial con la cancha de golf de Pinamar y un sector destinado a proyectos de viviendas multifamiliares como dormis, town houses y departamentos. Además, contará con áreas recreativas y deportivas con canchas de tenis, paddle, fútbol y piletas. Se estima que allí vivirán 1000 familias.

Bosques y Pioneros son los nuevos barrios cerrados de Pinamar Tomás Cuesta

El acceso principal del barrio está en la Av. Enrique Shaw y Av. Del Olimpo y limita con el Camino Parque de los Pioneros, el barrio La Herradura y la Ruta 11. Además, estará ubicado a metros del centro comercial de Pinamar Norte, y a 12 cuadras del mar desde su acceso principal.

“Bosques lleva el ADN de la desarrolladora y resume la experiencia y el aprendizaje obtenido con otros proyectos, sobre qué es lo que busca la gente que vive en Pinamar y la que viene como turista, para entender cómo quiere vivir, qué le gusta y qué no. Como resultado de esta visión, apuntamos a ser el mejor barrio de la costa argentina”, asegura Jorge Kacef, uno de los gerentes de Pinamar SA.

Vista aérea del terreno de 220 hectáreas que ocupará Bosques Tomás Cuesta

El masterplan del barrio fue diseñado por el estudio de arquitectura BMA quienes han liderado importantes proyectos, tales como la remodelación actual del aeropuerto de Ezeiza, la emblemática torre Aston Martin en Miami y los emprendimientos locales de Villa de Mar y La Herradura. Hasta el momento, se vendieron los 300 lotes que se pusieron a la venta en la primera etapa en un barrio que cuenta con 220 hectáreas de superficie total.

“Bosques es el resultado de un trabajo en conjunto que Pinamar SA viene realizando desde hace más de 15 años con nuestro estudio, con profesionales de distintas especialidades y con el municipio. Intentamos reconceptualizar la idea de ciudad, de cómo generar estos espacios de hábitat a partir de experiencias y de nuevas ideas”, sostiene Martín Bodas, socio del estudio de arquitectura BMA.

Pioneros

El barrio Pioneros es más pequeño y tiene un enfoque aún más cercano a la naturaleza. En total, cuenta con una superficie de 20 hectáreas. En este caso, también contará con un Club House, una sala de usos múltiples y un área recreativa, pero no cuenta con muchos de los amenities que ofrece Bosques. Hasta el momento en Pioneros se vendieron 120 lotes.

Pioneros cuenta con un código de construcción para que las casas que allí se levanten cumplan con ciertas pautas de sustentabilidad Tomás Cuesta

Y, mientras Bosques se posiciona como uno de los barrios más top de la costa, en Pioneros se estableció un código de construcción que procura dar ciertas pautas de sustentabilidad a todos los propietarios, desde la separación hogareña de residuos hasta un indicador de humedad, necesario para establecer el plan de riego de los espacios comunes y de los lotes a fin de cuidar los recursos naturales.

En ambos casos, está previsto que los barrios cuenten con acuerdos con distintos paradores para que los vecinos que allí vivan puedan usar los servicios de playa.

Un gigante ya establecido

El barrio privado Costa Esmeralda, en el partido de La Costa, bien podría tener un intendente y ser otra pequeña ciudad de la provincia, solo que con una playa prácticamente exclusiva para los que allí se alojan.

Es el barrio privado más grande de la zona y uno de los más codiciados. Durante los meses de verano tiene una población estimada en 12.000 habitantes, más los 143 empleados directos o indirectos que todos los días llegan a trabajar. Fuera de temporada, es decir a partir del 28 de febrero, se vuelven a poner en marcha las obras y son tantas las construcciones en proceso que, a diario, entran entre 2000 y 3000 obreros.

Costa Esmeralda es el barrio privado más grande la costa atlántica Tomás Cuesta - LA NACION

El complejo, que está ubicado en el kilómetro 380 de la ruta 8, fue creado en 2004 y, según Santiago Valledor, gerente de proyectos de EIDICO, la empresa que lo desarrolló, ya tiene más de 1600 viviendas construidas y muchas otras en marcha. Todo está distribuido en 1000 hectáreas de bosques, médanos y plantaciones de pinos y acacias. El lugar tiene su transporte interno y un sistema propio de recolección de residuos.

Barrios cerrados, ¿sí o no?

Costa Esmeralda siempre tuvo sus detractores, entre ellos, Martín Yeza, el actual intendente de Pinamar. En un artículo publicado en LA NACION en enero de 2021, Yeza dijo lo siguiente: “Si vas a lo fino los barrios cerrados no están permitidos. Cuando yo asumí, La Herradura ya existía, pero luego no permití que se construyeran otros”.

Ante la consulta de este medio por el actual desarrollo de Bosques y Pioneros, Yeza respondió: “Gobernar es encontrar equilibrio entre las contradicciones. Meses después de esa nota hubo un blanqueo provincial de barrios cerrados y eso lo resolvieron jurídicamente. Mi posición sobre barrios cerrados también está vinculada a que creo que la ciudad tiene que hacer esfuerzos por encontrar equilibrios y hacer compensaciones para que no hayan guetos. Las inversiones más importantes las hicimos en los barrios de los trabajadores, no creo que una ciudad pueda tener un crecimiento inteligente si proliferan barrios cerrados para una parte de la sociedad y quienes tienen que trabajar para ellos no tienen acceso a los servicios básicos en su propio barrio. Eso lo hicimos, Ostende y Valeria del Mar registran un crecimiento comercial y barrial impresionante”.

Y agregó: “De todos modos, gobernar tampoco es hacer lo que querés y ya; esta es mi posición pero no es la única ni la más importante, aunque sí generó tensiones. Pero también hay que destacar que el sector privado ha trabajado en proyectos de alta calidad, distintos a la media del mercado, por el que han logrado que el metro cuadrado cercano a la ruta sea más caro que el metro cuadrado frente al mar. Eso llevó trabajo, ganaron los inversores y ganó la ciudad gracias a que tendremos infraestructura a instalar, y cesiones de tierra para trabajadores, escuelas y centros deportivos”.