Brote de meningitis en Mendoza: familiares de pacientes piden a la Justicia que investigue los contagios

MENDOZA.– El brote de meningitis en esta ciudad ya se investiga en la Justicia provincial. Mientras se suman casos y fallecidos por los contagios en el Hospital Privado, el principal efector de PAMI en Mendoza, en los tribunales ya se radicó la primera denuncia penal. Las hijas de un paciente, que aún se encuentra internado, decidieron acudir a los estrados para encontrar algún tipo de respuesta.

En total, de los diez casos bajo estudio, son cinco los confirmados por contraer la bacteria Serratia marcescens, de los cuales dos fallecieron. Otros dos fallecidos están bajo sospecha, sin ratificación microbiológica, mientras otros tres pacientes dieron negativo.

Según pudo saber LA NACIÓN, por ahora se trata de un expediente bajo la clasificación de “averiguación de hecho” en manos del fiscal correccional Gustavo Stroppiana quien está realizando diversas medidas para recolectar pruebas, por lo que no se descarta que en los próximos días surjan novedades que podrían derivar en alguna imputación o detención de personas vinculadas al dramático episodio.

Se cree que los contagios ocurrieron en el quirófano Ministerio de Salud y Deportes de Mendoza

“El sábado ingresó la denuncia en la Justicia provincial. La presentaron las hijas de un paciente que está internado y se contagió. Por ahora, no hay denuncia por las muertes, pero seguramente los casos de fallecidos serán agregados a la pesquisa penal”, indicaron desde el Ministerio Público Fiscal a LA NACION.

En principio, en caso de avanzar con los indicios, se analizarán los alcances de los artículos 202 y 203 del Código Penal, en cuanto al delito de “propagación de enfermedades peligrosas y contagiosas”, que contemplan distintas penas. El primero considera la diseminación de un patógeno de manera culposa o por negligencia, que estipula penas de prisión de 6 meses a 5 años; en el segundo, dolosa o intencional, que contempla penas de 3 a 15 años de prisión.

“Estamos en la etapa inicial. Hay una serie de medidas y otras que se están realizando, todavía no hay detenidos ni imputados. Por ahora, se trata de ‘averiguación de hecho’ y, como es una investigación penal, en caso de acusación es contra individuos no contra personas jurídicas, como la clínica o PAMI. Posiblemente, los denunciantes, ante los daños causados, avancen también en el fuero civil”, completaron las fuentes.

Investigación interna

En paralelo, las autoridades sanitarias mendocinas realizan también una investigación interna sobre el origen del foco infeccioso. El Ministerio de Salud y Deportes continúa la pesquisa epidemiológica iniciada el miércoles 21 de octubre tras detectar casos de meningitis posquirúrgica en pacientes atendidos en el Hospital Central que habían sido intervenidos previamente en el Hospital Privado de Mendoza.

Según explicaron a este diario desde esa cartera, el jueves 22 se desplegó un operativo integrado por la Dirección de Epidemiología, el área de Infraestructura y Habilitaciones, y la Dirección de Farmacia. En ese marco, se dispuso la suspensión preventiva de la actividad quirúrgica del establecimiento y se realizaron inspecciones y toma de muestras para estudios de laboratorio.

Son varias las hipótesis que se barajan para dar con el “fómite” u objeto contaminante. La principal es que la contaminación ocurrió durante las intervenciones quirúrgicas. De acuerdo con las fuentes consultadas por este diario, ya se tomaron distintos cultivos en la sala de cirugía y actualmente las autoridades sanitarias se encuentran a la espera de los resultados. “No todos los pacientes fueron sometidos al mismo tipo de intervención. Unas fueron cirugías de una fístula; otra fue traumatológica. Es por eso que podemos pensar en algún procedimiento común que hayan tenido al recibir anestesia o alguna infusión”, indicaron desde la cartera sanitaria.

Según explicaron los especialistas, el patógeno hallado no se transmite por vía respiratoria, sino por contacto directo. Podría surgir producto de la contaminación de insumos e instrumentos que se pueden compartir en una cirugía, así como por la contaminación de fluidos, que pueden ser medicamentos, soluciones de infusión y soluciones anestésicas, o por algún otro “fómite” o vector pasivo contaminado que se use en la cirugía.

El quinto caso confirmado no corresponde a una nueva infección ocurrida después de las medidas de control, sino a una anterior. Se trata de un paciente que fue intervenido en el quirófano del Hospital Privado en septiembre pasado. Este antecedente se incorporó recientemente a la investigación ampliada y su relación con el resto de los casos, todos operados en octubre, continúa en estudio epidemiológico.