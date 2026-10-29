Cuáles son los mejores y peores municipios del conurbano bonaerense para vivir, según un ranking de la UBA

Las condiciones de desarrollo, la infraestructura, la situación social y la gestión ambiental presentan diferencias importantes entre los municipios del conurbano bonaerense. Así lo revela un informe de la Universidad de Buenos Aires (UBA), que elaboró un ranking para comparar el desempeño de los distritos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) e identificar cuáles obtuvieron los mejores resultados y cuáles quedaron más rezagados.

El estudio, realizado por el Centro de Ciudades Inteligentes de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, evaluó 31 municipios en cinco dimensiones: política e institucional, desarrollo económico, sociedad, medio ambiente y tecnología e infraestructura. La clasificación se construyó a partir de 159 indicadores, agrupados en 31 variables, y asignó a cada distrito una puntuación de entre cero y cinco puntos.

El estudio, realizado por el Centro de Ciudades Inteligentes de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, evaluó 31 municipios en cinco dimensiones Alejandro Guyot

El promedio general fue de 2,59 puntos. Sin embargo, las diferencias entre los extremos de la tabla fueron marcadas: mientras el municipio mejor posicionado obtuvo 3,78 puntos, el último alcanzó apenas 1,58. Además, solo cinco distritos superaron los tres puntos y 16 de los 31 quedaron por encima de la media.

El ranking, en detalle

El primer puesto quedó en manos de Vicente López, con 3,78 puntos, seguido por Tres de Febrero, con 3,55. Escobar, que participó por primera vez en la medición, alcanzó el tercer lugar (3,35), por delante de San Isidro (3,31). San Miguel (3,11) completó los cinco primeros puestos. En el otro extremo, Cañuelas registró el puntaje más bajo, con 1,58 puntos. Le siguieron Presidente Perón, General Rodríguez, Marcos Paz y Moreno.

Los diez municipios con mejor puntuación

Vicente López : 3,78 puntos.

: 3,78 puntos. Tres de Febrero : 3,55 puntos.

: 3,55 puntos. Escobar : 3,35 puntos.

: 3,35 puntos. San Isidro : 3,31 puntos.

: 3,31 puntos. San Miguel : 3,11 puntos.

: 3,11 puntos. Tigre: 2,96 puntos.

2,96 puntos. Avellaneda: 2,89 puntos.

2,89 puntos. Quilmes: 2,89 puntos.

2,89 puntos. Lanús: 2,81 puntos.

2,81 puntos. Ezeiza: 2,77 puntos.

Los diez municipios con peor puntuación

Cañuelas: 1,58 puntos.

1,58 puntos. Presidente Perón: 1,76 puntos.

1,76 puntos. General Rodríguez: 1,81 puntos.

1,81 puntos. Marcos Paz: 1,99 puntos.

1,99 puntos. Moreno: 1,99 puntos.

1,99 puntos. José C. Paz: 2,05 puntos.

2,05 puntos. San Vicente: 2,06 puntos.

2,06 puntos. Merlo: 2,18 puntos.

2,18 puntos. Hurlingham: 2,38 puntos.

2,38 puntos. La Matanza: 2,42 puntos.

La diferencia de 2,2 puntos entre Vicente López y Cañuelas es uno de los principales datos del relevamiento. De acuerdo con la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, los resultados reflejan “una marcada asimetría metropolitana, con diferencias sustanciales en los desafíos que enfrenta cada distrito”.

Otro dato relevante es que cuatro de los cinco municipios que quedaron en las últimas posiciones —Cañuelas, Presidente Perón, General Rodríguez y Marcos Paz— fueron incorporados por primera vez al estudio en 2026.

Qué lugar ocupó La Matanza

La Matanza, el municipio más poblado del país, se ubicó en el puesto 22 de los 31 distritos analizados, con 2,42 puntos. Su resultado quedó por debajo del promedio general de 2,59.

La comparación con la edición anterior también mostró cambios importantes. Ezeiza fue el municipio que más mejoró: pasó de 1,96 puntos en 2025 a 2,77 en 2026, con avances en las cinco dimensiones evaluadas. En sentido contrario, José C. Paz registró la mayor caída, al pasar de 2,29 a 2,05 puntos.

La Matanza, el municipio más poblado del país, se ubicó en el puesto 22 de los 31 distritos analizados, con 2,42 puntos Ricardo Pristupluk

Al considerar únicamente los 24 municipios que participaron en las dos ediciones, el promedio prácticamente no varió: pasó de 2,71 puntos en 2025 a 2,72 en 2026. No obstante, detrás de esa estabilidad hubo diferencias entre distritos: nueve mejoraron su calificación y 15 retrocedieron.

Medioambiente, la dimensión con peor desempeño

El índice también permite comparar los resultados de los municipios en cada una de las cinco áreas evaluadas. En ese análisis, Sociedad obtuvo el promedio más alto, con 2,74 puntos, seguida por Infraestructura, con 2,71.

La dimensión más rezagada fue Medioambiente, con 2,32 puntos Nacho Amiconi

La dimensión más rezagada fue Medioambiente, con 2,32 puntos. También fue la categoría que presentó la mayor brecha entre los municipios mejor y peor puntuados: la diferencia entre los cinco primeros y los cinco últimos llegó al 124%. De acuerdo con el informe elaborado por la UBA, este apartado contempla aspectos vinculados con la gestión de residuos, saneamiento, espacios verdes y las políticas vinculadas al cambio climático.

En qué áreas destacó el municipio mejor posicionado

Vicente López lideró cuatro de las cinco dimensiones del índice: obtuvo 4,03 puntos en Política e Institucional, 3,88 en Sociedad y 4,00 en Infraestructura. En Desarrollo Económico compartió el primer lugar con Tres de Febrero, con 3,72 puntos, que a su vez consiguió la mejor calificación en Medioambiente, con 3,45 puntos.

La elaboración del informe

El Índice de Gestión Estratégica de Ciudades fue desarrollado por el Centro de Ciudades Inteligentes de la Facultad de Ciencias Económicas con el objetivo de aportar un diagnóstico sobre las condiciones de gestión y desarrollo de los municipios del AMBA. En la edición de 2026, el universo de análisis se amplió a 24 a 31 distritos.

Aunque el ranking permite comparar municipios y detectar desigualdades, no mide exclusivamente la calidad de vida ni la satisfacción de los vecinos. Se trata de una evaluación de la gestión estratégica y las condiciones de desarrollo urbano que busca ofrecer información para orientar las decisiones de los gobiernos locales.