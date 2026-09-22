Buscan a dos kayakistas desaparecidos en Santa Teresita: ingresaron al mar y no pudieron volver
Uno de ellos pidió ayuda a Prefectura, que ya activó un operativo de búsqueda, pero las condiciones climáticas dificultan el proceso
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Prefectura Naval desplegó un operativo para encontrar a dos hombres que salieron a andar en kayak el lunes por la mañana en Santa Teresita y no regresaron a la costa. Tras el llamado de alerta de uno de ellos, se activó un protocolo de búsqueda y rescate. Las tareas están condicionadas por los intensos vientos que afectan la zona.
Los dos hombres ingresaron al mar alrededor de las 10 del lunes a bordo de los kayaks. Minutos después, advirtieron que la corriente les impedía regresar a la costa. Uno de ellos llamó por teléfono para alertar sobre la situación y pedir auxilio.
A partir del aviso, las autoridades activaron el operativo correspondiente y una moto de agua se dirigió hacia el sector indicado para auxiliarlos, según informó El Litoral. Sin embargo, cuando los agentes llegaron al punto señalado, los hombres ya no se encontraban allí, por lo que se amplió el operativo para dar con su paradero.
Para facilitar la búsqueda, las autoridades difundieron las características de las embarcaciones: uno de los kayaks es un Karku verde y el otro, un Escualo turquesa.
Las tareas de rastreo siguen activas en el agua, aunque condicionadas por el clima adverso y las ráfagas de viento registradas en la costa durante las últimas horas. Los agentes también aplican los protocolos de rastrillaje habituales para tratar de dar con el paradero de ambos.
El protocolo ante este tipo de casos
Para casos de desaparición y búsqueda de personas en el agua o zonas ribereñas, las pautas operativas y el protocolo de actuación coordinado con la Prefectura Naval Argentina comprenden los siguientes pasos principales:
- Despliegue e intervención inmediata: las tareas de búsqueda se activan de forma automática e inmediata tras recibir la alerta o denuncia, sin exigencia de plazos previos de espera.
- Coordinación operativa e institucional: la Prefectura actúa a través de la Dirección de Policía Judicial, Protección Marítima y Puertos, transmitiendo la alerta mediante sistemas de comunicación federales como el SIFCOP y la Red ISOPRO.
- Rastrillaje en el área del hecho: se envían embarcaciones y unidades acuáticas hacia las coordenadas o la última posición conocida para llevar a cabo la prospección visual y el rastreo en el agua.
- Difusión de datos filiatorios y embarcaciones: se distribuyen de inmediato las fotografías, características físicas de las personas buscadas y las especificaciones técnicas o distintivas de los botes o kayaks utilizados para facilitar su identificación.
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