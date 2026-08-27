Tras el ataque a una patrulla de la Prefectura, un municipio salteño pidió al Gobierno el cierre de un paso fronterizo con Bolivia
El interventor en la localidad de Aguas Blancas solicitó que la restricción comience mañana y que el único paso habilitado sea el de la Aduana
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La frontera norte entre la Argentina y Bolivia se convirtió en las últimas horas en un hervidero. Tras el ataque de bagayeros a dos unidades de la Prefectura Naval que realizaban controles para evitar el paso de mercaderías de contrabando a través del río Bermejo, el intendente de la localidad salteña de Aguas Blancas pidió a la Nación el “cierre temporario” del paso Camba a partir de mañana.
El comisionado interventor en aquella pequeña localidad, permeable al paso de personas y bienes de todo tipo —desde ropas y artículos electrónicos hasta estupefacientes—, informó que la circulación y los trámites migratorios oficiales solo podrán hacerse por el puesto internacional y a través de las instalaciones de Aduana. Fuentes de la Prefectura en la zona confirmaron a LA NACION que hubo “problemas con los que pasan por allí”.
En un comunicado institucional, la Municipalidad de Aguas Blancas informó que el comisionado interventor a cargo del Poder Ejecutivo comunal, Adrián Zigarán, “ha elevado un pedido formal ante las autoridades del gobierno nacional para solicitar el cierre temporario del paso Camba, con efectividad a partir del día de mañana”.
La intendencia explicó que “esta medida se toma de manera firme e indeclinable ante los graves e inadmisibles hechos de violencia registrados recientemente, en los cuales personal de la Prefectura Naval Argentina fue víctima de agresiones con piedras mientras cumplía con sus funciones de control y orden” y agregó: “Desde esta gestión municipal repudiamos categóricamente cualquier acto de violencia hacia las fuerzas de seguridad nacionales, cuya integridad y labor deben ser garantizadas y respetadas en todo momento”.
Oficialmente se informó que “por tal motivo se comunica a la población y a los vecinos que circulan por esta zona que, a partir del día de mañana, toda la circulación operativa y los trámites de cruce fronterizo deberán realizarse exclusivamente por las instalaciones de la Aduana”.
El comunicado de la Municipalidad de Aguas Blancas concluyó: “Reiteramos nuestro compromiso con la seguridad, el orden público y el respeto a las instituciones nacionales en nuestra frontera”.
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