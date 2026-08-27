Tras el ataque a una patrulla de la Prefectura, un municipio salteño pidió al Gobierno el cierre de un paso fronterizo con Bolivia

La frontera norte entre la Argentina y Bolivia se convirtió en las últimas horas en un hervidero. Tras el ataque de bagayeros a dos unidades de la Prefectura Naval que realizaban controles para evitar el paso de mercaderías de contrabando a través del río Bermejo, el intendente de la localidad salteña de Aguas Blancas pidió a la Nación el “cierre temporario” del paso Camba a partir de mañana.

El comisionado interventor en aquella pequeña localidad, permeable al paso de personas y bienes de todo tipo —desde ropas y artículos electrónicos hasta estupefacientes—, informó que la circulación y los trámites migratorios oficiales solo podrán hacerse por el puesto internacional y a través de las instalaciones de Aduana. Fuentes de la Prefectura en la zona confirmaron a LA NACION que hubo “problemas con los que pasan por allí”.

Ataque de bagayeros a efectivos de la Prefectura en Aguas Blancas, Salta

En un comunicado institucional, la Municipalidad de Aguas Blancas informó que el comisionado interventor a cargo del Poder Ejecutivo comunal, Adrián Zigarán, “ha elevado un pedido formal ante las autoridades del gobierno nacional para solicitar el cierre temporario del paso Camba, con efectividad a partir del día de mañana”.

La intendencia explicó que “esta medida se toma de manera firme e indeclinable ante los graves e inadmisibles hechos de violencia registrados recientemente, en los cuales personal de la Prefectura Naval Argentina fue víctima de agresiones con piedras mientras cumplía con sus funciones de control y orden” y agregó: “Desde esta gestión municipal repudiamos categóricamente cualquier acto de violencia hacia las fuerzas de seguridad nacionales, cuya integridad y labor deben ser garantizadas y respetadas en todo momento”.

Oficialmente se informó que “por tal motivo se comunica a la población y a los vecinos que circulan por esta zona que, a partir del día de mañana, toda la circulación operativa y los trámites de cruce fronterizo deberán realizarse exclusivamente por las instalaciones de la Aduana”.

El comunicado de la Municipalidad de Aguas Blancas concluyó: “Reiteramos nuestro compromiso con la seguridad, el orden público y el respeto a las instituciones nacionales en nuestra frontera”.