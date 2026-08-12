Prefectura secuestró 500 kilos de cocaína y detuvo a cinco personas en el Río Paraná

Efectivos de la Prefectura Naval Argentina secuestraron casi 500 kilos de cocaína y detuvieron a cinco personas tras interceptar una lancha en el río Paraná, a la altura de la ciudad bonaerense de San Nicolás.

La intervención ocurrió en el kilómetro 351, cerca de la Rada Norte del puerto local. Los agentes de la fuerza vigilaron la zona hasta que detectaron una lancha tipo tracker con tres personas a bordo, que se acercó a la orilla para cargar bultos desde una camioneta.

La lancha que interceptó la Prefectura

Más tarde, esa embarcación se dirigió hacia un barco de gran tamaño que navegaba río arriba. En ese momento intervino la Agrupación Albatros —unidad de operaciones especiales y grupo de élite de la Prefectura—, que trasladó la nave a la sede de la Prefectura San Nicolás.

En ese primer procedimiento los efectivos encontraron siete bolsos que tenían un peso total de 232 kilos de cocaína. Además, la Justicia ordenó incautar la camioneta, la lancha, su tráiler, cinco teléfonos celulares y un navegador GPS satelital. En el lugar arrestaron a cuatro hombres, de los cuales uno ya contaba con una prohibición judicial para salir del país.

Después de esas primeras actuaciones, el tribunal ordenó cinco allanamientos en La Reja, Bernal Oeste y Ramallo. En esos operativos los agentes detuvieron a un quinto sospechoso y secuestraron otros 267 kilos de cocaína.

Más tarde, la fuerza hizo cinco allanamientos adicionales, donde se detuvo a un quinto sospechoso

Las autoridades informaron que también encontraron “marihuana, bolsos estancos vacíos con similares envolturas y sellos a los panes de cocaína secuestrados anteriormente, elementos de correaje tipo ganchos y bolsas transparentes, celulares, dos autos, dos motos, dispositivos electrónicos y otros elementos de interés para la causa”.

El proceso judicial

La causa se tramita en la Unidad Fiscal de Bahía Blanca y la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), con intervención del Juzgado Federal de Garantías N° 2.

La investigación empezó a partir del hallazgo de 34 kilos de cocaína en una bolsa dentro de la Reserva Ecológica de Monte Hermoso, detectados el 2 de enero de este mismo año.

Los agentes incautaron 500 kilos de cocaína

Con ese antecedente, los investigadores identificaron a una red delictiva que operaba entre las localidades de Rosario, Ramallo, San Nicolás, Capitán Bermúdez y Granadero Baigorria, donde usaban embarcaciones deportivas para colocar la droga en buques mercantes en movimiento.

“La embarcación se aproximó a la costa, donde cargó diversos bultos provenientes de una camioneta, y luego se dirigió hacia un buque de mayor porte que navegaba aguas arriba, a la altura del kilómetro 351 del río Paraná, en inmediaciones de la Rada Norte del puerto de San Nicolás”, describieron los agentes presentes sobre este funcionamiento.