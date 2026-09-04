Buscan a un bartender argentino en Colombia que desapareció hace dos semanas

Las autoridades de Colombia buscan a Pablo Emilio Carrizo, un bartender argentino que permanece desaparecido desde hace dos semanas, según la información difundida por la Alcaldía de Medellín.

De acuerdo con la comunicación oficial, fue visto por última vez el martes 18 de agosto en el sector El Poblado, ubicado en la Comuna 14 de esa ciudad colombiana. Desde entonces, no se informó sobre nuevos contactos ni sobre su paradero.

Carrizo reside en Colombia desde hace varios años, trabaja en una empresa de hielo y había estado en pareja con una mujer llamada Tatiana, con quien tiene una hija. Su desaparición generó preocupación entre personas de su entorno.

Pablo Emilio Carrizo, el argentino que es buscado en Colombia, junto con su hija

Un amigo del argentino llamado Juan David Zapata dijo en diálogo con LA NACION que se enteró de la desaparición a través de los socios y la expareja de Carrizo, quienes lo contactaron para saber si había tenido noticias del hombre.

“Empecé a averiguar y luego cuando vi que nadie sabía y bajo la preocupación de la hija y de la exesposa empecé a estar en contacto con las autoridades”, contó.

Pablo Carrizo desapareció hace dos semanas en Medellín

Según lo describió, Carrizo lleva tiempo en la industria de Medellín en el tema de bares. “Es muy querido en el gremio de bartenderes de Colombia”, aseguró Zapata.

Lo último que se sabe del argentino es que se encontraba en un hotel de Medellín, donde realizaba una asesoría. “El salió el 18 de agosto a las 10:11 en su carro (Nissan gris 2017) y desde ese día no se tiene rastro. Ese fue el último día que también tuvo contacto con la mamá de su hija”, cerró Zapata.

En la búsqueda difundida por la Alcaldía de Medellín publicaron un teléfono para comunicarse en caso de tener información sobre su paradero. Si sabés algo de Pablo Emilio Carrizo llamar a la línea 305 404 5379.