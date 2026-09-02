Buscan a un estudiante universitario que fue a entregar un trabajo en La Plata y desapareció

Mariano Martínez, un estudiante de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), es intensamente buscado desde el lunes tras acudir a una entrega en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo (FAU). El joven de 21 años le confió el trabajo a un compañero, dijo sentirse mal y se retiró antes. Desde entonces, se desconoce su paradero exacto.

En declaraciones televisivas, su madre Alicia, reconstruyó el itinerario de su hijo el día de su desaparición: “Mi hijo salió el lunes a la ocho de la mañana de casa, con un bolso en el que llevaba las láminas que tenía que entregar. Estuvo todo el fin de semana sin dormir por esa entrega. Se esforzó demasiado para cumplir”.

Mariano Martínez, un estudiante de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), es intensamente buscado desde el lunes

“Un compañero me contó que él [Mariano] se había descompuesto tras el ingreso a la facultad, que fue alrededor de las 9. Le dio el trabajo a un compañero y se fue. Al caer la noche, tomamos en conocimiento de todo esto. Era normal que llegara tarde, pero no tan tarde. Era algo raro. Es un chico que trabaja, estudia”, detalló en diálogo con Crónica TV.

Alicia contó que se intentaron contactar con Mariano al mediodía para consultarse sobre la entrega. Sin embargo, no recibieron respuesta alguna.

Según dijo, el joven de 21 años no acostumbra a realizar planes sin avisar: “Nunca hizo esto. Es más, participó de un congreso hace unas semanas. Los compañeros salieron después, pero el volvió a casa”.

Sin novedades sobre su ubicación, realizaron la denuncia policial correspondiente y avanzaron en la búsqueda con la ayuda de compañeros del estudiante de la UNLP. “Empezamos a hacer un seguimiento como pudimos. Rastreamos la tarjeta SUBE y nos decía que estaba en la ciudad de Punta Lara, en Ensenada, a mitad de camino entre La Plata y Berazategui. Lo primero que pensé fue que lo habían asaltado”, dijo.

“Después nos enteramos que se tomó un colectivo de la línea 275 y se trasladó a la ciudad de Punta Lara. Luego regresó a La Plata, y desde allí abordó un tren, donde se encontró con otro compañero. Su amigo se bajó en Hudson y Mariano siguió hasta Constitución. Llegó y salió de la estación. Cruzó la calle Brasil y se fue a una plaza”, reveló la madre del joven desaparecido, a la vez que teorizó: “Pienso que él dio una vuelta y se volvió a tomar el tren de regreso. Tengo muchas llamadas de que lo vieron en la estación de Hudson”, amplió.

Alicia, la madre del joven desaparecido, dio detalles sobre la búsqueda del estudiante de 21 años Captura de Pantalla

Y sentenció: “Todos los amigos lo están buscando. Es raro. Creo que mi hijo está enfermo, que le pasó algo, tuvo una depresión. Estoy segura de que está pasando un mal momento. Algún problema tiene. Algo le hizo mal. Si el tiene algún problema con nosotros, que por lo menos nos de un aviso y nos diga que está bien”.

Según consignó 0221 en las últimas, Mariano habría enviado un mensaje de texto a su hermano Lucas, de 19 años, cuando se encontraba en Punta Lara y antes de subirse al 275 para retornar a La Plata: le dijo que la clave de su notebook era ‘paintball’ y agregó: “Por cualquier cosa, si necesitás, la clave es esta”.

El estudiantes de 21 años tiene pelo castaño, piel clara y ojos marrones. Ante cualquier información que pueda ayudar a establecer su paradero, se solicita comunicarse de inmediato al 911.