Hay alerta amarilla por tormentas, nevadas y viento Zonda para este miércoles 2 de septiembre: las provincias afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas, nevadas y viento Zonda para este miércoles 2 de septiembre. Según precisó el organismo dependiente del Ministerio de Defensa, habrá ocho provincias afectadas y pueden registrarse “fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.

La alerta amarilla por nevadas regirá en la franja cordillerana de Chubut, Río Negro, Neuquén y Mendoza. De acuerdo con el parte, ese sector será afectado por nevadas persistentes de variada intensidad y se esperan valores de nieve acumulada de entre 15 y 30 centímetros, que podrían ser superados de manera puntual. Además, no se descartan precipitaciones en forma de lluvia en las zonas más bajas.

Las provincias afectadas

Ante estas condiciones, el SMN recomienda evitar salir y, en caso de tener que circular, hacerlo con vehículos adecuados y preparados para el hielo y la nieve. También aconseja revisar el estado de techos, canaletas y desagües, ventilar los ambientes para impedir la acumulación de monóxido de carbono y contar con alimentos, agua potable y un kit de emergencia.

Por otra parte, una alerta amarilla por tormentas rige para el centro y sur de la provincia de Buenos Aires y el extremo del sudoeste de La Pampa, donde se esperan lluvias y tormentas fuertes, que podrán estar acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos períodos, granizo, actividad eléctrica frecuente y ráfagas intensas que podrían superar los 90 kilómetros por hora. Además, se prevén valores de precipitación acumulada de entre 60 y 90 milímetros durante todo el período, aunque esas cifras podrían superarse de manera puntual.

A partir de esta previsión, el ente que depende del ministerio de Defensa aconseja evitar salir, no sacar la basura y limpiar desagües y sumideros, desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua, cerrar y alejarse de puertas y ventanas, retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento, si estás al aire libre, buscar refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.

Finalmente, una alerta amarilla por viento Zonda alcanzará el centro de Mendoza, de San Juan y el extremo oeste de La Rioja. En esa zona, se prevén velocidades de entre 30 y 50 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían superar los 70 kilómetros por hora. El fenómeno puede provocar una reducción de la visibilidad, un aumento repentino de la temperatura y condiciones muy secas.

Frente a este escenario, el organismo aconseja evitar salir, cerrar puertas y ventanas para impedir el ingreso de polvo y aire caliente, y asegurar los objetos que puedan ser arrastrados por el viento. También recomienda no refugiarse debajo de marquesinas, carteles, árboles o postes, conducir con precaución, mantenerse hidratado y no encender fuego.

El tiempo en el AMBA

Para este miércoles, en la ciudad de Buenos Aires se espera una temperatura mínima de 13°C y una máxima de 23°C. Habrá neblina durante la mañana y el mediodía, mientras que por la tarde el cielo estará parcialmente nublado pero con salidas del sol. Entre el mediodía y la tarde se prevén vientos de hasta 22 kilómetros por hora.

Será una jornada con buenas condiciones en territorio porteño

En la provincia de Buenos Aires, la mínima será de 11°C y la máxima alcanzará los 22°C. Al igual que en la Ciudad, habrá neblina durante la mañana, mientras que, por la tarde, estará parcialmente nublado.

En tanto, el SMN emitió el pronóstico para el resto del país e indicó que las temperaturas máximas y mínimas serán de 27°C y 10°C en Catamarca; 22°C y 16°C en Chaco; 12°C y 5°C en Chubut; 22°C y 10°C en Córdoba; 21°C y 16°C en Corrientes; 21°C y 12°C en Entre Ríos; 22°C y 16°C en Formosa; 22°C y 12°C en Jujuy; 21°C y 6°C en La Pampa; 27°C y 11°C en La Rioja; y 23°C y 8°C en Mendoza.

Por otro lado, las temperaturas se mantendrán entre 21°C y 16°C en Misiones; 16°C y 7°C en Neuquén; 13°C y 3°C en Río Negro; 23°C y 14°C en Salta; 25°C y 6°C en San Juan; 23°C y 10°C en San Luis; 8°C y -1°C en Santa Cruz; 22°C y 12°C en Santa Fe; 27°C y 11°C en Santiago del Estero; 5°C y -1°C en Tierra del Fuego; y 25°C y 12°C en Tucumán.