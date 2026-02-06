Buscan a un excombatiente de Malvinas que desapareció en la Ciudad

Un excombatiente de la Guerra de Malvinas de 81 años, identificado como Armando “Coco” Buira, desapareció este jueves cuando salía del Hospital Italiano Central y su familia inició una intensa búsqueda.

Después de no tener señales suyas, una cámara de seguridad del establecimiento médico lo captó mientras caminaba por la vía pública y se pudo determinar lo que vestía al momento de la desaparición: un pantalón negro y una chomba verde.

En diálogo con LA NACION, su hija, Fabiana Buira, precisó datos para poder dar con su paradero: “Tiene ojos azules, pelo castaño claro, no tiene canas, y sólo patillas y cejas. Llevaba un par de anteojos y no cargaba encima con su DNI ni dinero. Su celular estaba en su poder pero sin batería”.

Buira, que padece una enfermedad neurodegenerativa- había asistido al médico neurólogo junto con su esposa alrededor de las 15 de este jueves. Según relató su familia, la mujer necesitó pedir otro turno, con lo cual le pidió al excombatiente que permanezca sentado en el mientras tanto. Sin embargo, cuando volvió a buscarlo ya no estaba más.

“A mí me llamó la atención porque mi papá no está pudiendo caminar mucho y ya van más de siete horas desde que desapareció. Que nadie lo haya visto. La Policía dice que envió una alerta. Lo que sí puede pasar es que, por la enfermedad neurodegenerativa que él tiene, quiera defenderse en situaciones que no conoce. Me preocupa porque está muy frágil”, expresó.

Una cámara de seguridad grabó a Buira circulando por la calle

Además contó: “Cuando mi mamá me llamó, yo justo estaba en el Finochietto porque tenía una consulta urgente. Por suerte estaba cerca. Cuando salí la llamé y estaba desesperada y me fui directo hacia ahí”.

La Policía ya tomó la denuncia por desaparición y la investigación quedó a cargo del fiscal Ariel Alejandro Yapur, en la Fiscalía Nacional y Criminal Y Correccional N°62. También interviene la doctora González Pardo.

Nacido en Corrientes, Buira fue piloto de la Fuerza Aérea durante la Guerra de Malvinas y actualmente es jubilado. Además, estudió en el Instituto Universitario Aeronáutico. Según escribió el propio excombatiente en un blog, a los 17 años realizó el curso de Aviador Civil con su padre, Ademar Germinal Buira, y luego ingresó a la escuela militar, de donde egresó como Alférez de la Fuerza Aérea Argentina en 1965.

“Realicé el curso de Aviador Militar y mi primer destino fue en la I Brigada Aérea volando Helicópteros Hiller UH12L4, Bel UH1H, Hughes 369HM y SA315B LAMA durante siete años. Comencé a volar GII F28, F27 y B707, con el que participé en la guerra en 1982. Fui destinado como Jefe del Grupo Aéreo de la IX Brigada Aérea, donde volé IA58 Pucará. Entre 1991 y 1993 fui destinado como agregado Aéreo y Naval en Moscú, Rusia y, a mi regreso, me desempeñé como jefe del la III Brigada Aérea. Al retirarme de la Fuerza Aérea me desempeñé como gerente de operaciones de la empresa AeroVip S.A., y mis últimas actividades fueron en Tarapoto, Perú para dar instrucción en línea aérea en Jet Stream J31“, continuó.

Buira, por su parte, fue quien colocó la cruz del Santuario de Lourdes de Santos Lugares con un helicóptero. Durante su época como aviador también realizaba búsquedas en la Cordillera de Los Andes de montañistas desaparecidos.