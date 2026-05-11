Bariloche: refuerzan la búsqueda de una mujer desaparecida con más de 40 efectivos y grupos especiales

SAN CARLOS DE BARILOCHE.– La búsqueda de Analía Corte, la mujer de 52 años desaparecida desde la mañana del viernes pasado en la zona oeste de esta ciudad, tomó una dimensión inédita. Por disposición del Ministerio de Seguridad de Río Negro, el operativo se intensificó en las últimas horas, con más de 40 efectivos policiales trabajando de manera simultánea en distintos sectores.

Además de un mayor despliegue de personal, se sumaron perros especializados, grupos tácticos, brigadas rurales, montadas y equipos de rescate. Asimismo, la empresa de transporte público local difundiría hoy un informe vinculado al uso de la tarjeta SUBE de la mujer.

Corte fue vista por última vez entre las 11 y las 12.30 del viernes 8 de mayo, cuando salió de su domicilio en el barrio Rancho Grande, a la altura del kilómetro 6. Según informó Gabriel Bondel, allegado a la familia, la mujer atravesaba un cuadro depresivo y se encontraba bajo medicación al momento de su desaparición. En ese momento, Milton, el marido de Corte, no se encontraba en la vivienda.

Rastrillajes en la zona: así buscan a la mujer desaparecida en Bariloche

La preocupación de los familiares y de las autoridades crece frente a las bajas temperaturas registradas durante el fin de semana. A esto se suma un antecedente de 2021, cuando Corte fue hallada cerca de una playa con hipotermia tras permanecer desaparecida durante varias horas.

El operativo actual, coordinado por la plana mayor de la Unidad Regional III y bajo la órbita de la Comisaría 27°, moviliza no solo a los más de 40 agentes de la policía de Río Negro, sino también a múltiples instituciones.

Entre los equipos especializados que participan se encuentran el Cuerpo de Operaciones Especiales y Rescate (COER), que trabaja en áreas boscosas y de difícil acceso; las brigadas Montada y Rural, que recorren senderos y sectores agrestes a caballo y a pie; la Prefectura Naval Argentina, con buzos que inspeccionan la costa y el arroyo Casa de Piedra; y el Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales (Splif) y Parques Nacionales, que aportan logística y conocimiento del terreno, además del uso de drones para ampliar el radio de búsqueda. También se desplegaron móviles policiales de la Comisaría 27° y de la Subcomisaría 55°, que realizan recorridas permanentes.

Los rastrillajes se concentran especialmente en la ladera norte del cerro Otto —entre los kilómetros 4 y 7—, la zona de la usina militar y la costa del lago Nahuel Huapi. Asimismo, el trabajo con perros adiestrados es considerado clave: participan canes llegados desde General Conesa, de la Policía Federal y de Bomberos, que centran sus recorridos en las cercanías del kilómetro 12 de la avenida Bustillo.

En paralelo, el Cuerpo de Investigaciones Judiciales analiza registros de cámaras de seguridad públicas y privadas, además de los movimientos de la tarjeta SUBE, para determinar si la mujer utilizó el transporte público tras salir de su casa en dirección a la avenida Pioneros.

Instructora de yoga, Corte es una mujer delgada, de cabello oscuro —negro, con pocas canas— y lacio hasta los hombros; mide aproximadamente 1,65 metros, tiene ojos castaños, tez trigueña clara y no presenta rasgos físicos distintivos. Se desconoce la vestimenta que llevaba al momento de ausentarse.

Hasta ahora no hay rastros concluyentes sobre su paradero, pero las autoridades remarcaron que la prioridad es sostener la búsqueda activa hasta obtener resultados. Se solicita a cualquier vecino o comerciante que cuente con cámaras de vigilancia o información relevante comunicarse de inmediato con la Comisaría 27° o con el sistema de emergencias.