Tragedia en Santa Cruz: dos personas murieron tras una explosión e incendio en una vivienda y buscan más víctimas entre los escombros

El Calafate.- Dos personas murieron esta noche en un trágico incendio ocurrido en la localidad de Perito Moreno, en tanto los bomberos que trabajan en el lugar y buscan el cuerpo de una tercera víctima entre los escombros de la vivienda detonada.

Según reportaron desde el gobierno provincial, hay además por lo menos siete personas heridas, entre ellas cuatro niños de ocho, 11 y 12 años que fueron derivados a hospitales de las localidades cercanas con heridas y quemaduras de distinta consideración.

Si bien aún no se conocen las causas del incendio, los vecinos de la localidad atestiguan haber escuchado una fuerte explosión en una vivienda de dos plantas del barrio San Antonio de Padua de esa localidad, ante lo cual los vecinos primero y las fuerzas de seguridad intentaron rescatar a quienes pudieran estar atrapados en el interior.

Se registró un incendio en Santa Cruz

Mientras continúa el trabajo de los equipos de emergencia, personal de Bomberos y de la Policía de Santa Cruz mantiene un intenso operativo de búsqueda de tres personas que permanecen desaparecidas: dos adultos y un bebé de apenas dos meses de vida. Se teme que puedan encontrarse entre los escombros de la vivienda.

Como consecuencia del incendio, cuatro niños y tres adultos fueron trasladados al hospital local para recibir atención médica inmediata. Posteriormente, una mujer debió ser derivada a terapia intensiva en Las Heras debido a la gravedad de las lesiones sufridas.

Por su parte, los hospitales de Las Heras y Caleta Olivia, las ciudades más cercanas a Perito Moreno, activaron de inmediato sus protocolos de emergencia y se encuentran preparados para la atención de los pacientes derivados, con equipos médicos y áreas críticas disponibles para responder a la contingencia, informaron esta noche desde la gobernación santacruceña.

La explosión, desde una cámara de seguridad. Video de La Otra Gestión

A través de un comunicado, el gobierno informó que a la medianoche partió el avión sanitario provincial desde Río Gallegos a Perito Moreno -localidad ubicada a casi 1000 kilómetros de la capital provincial- ante la eventual necesidad de derivar a alguno de los heridos hacia la Ciudad de Buenos Aires. En ese sentido, también se dio aviso a las instituciones de salud que podrían recibir a los pacientes en caso de requerirse una atención de mayor complejidad.

El gobierno de Santa Cruz activó de manera inmediata un amplio dispositivo de asistencia y contención tras la tragedia, en tanto que, a través de los equipos de Salud, Seguridad, Desarrollo Social y Educación, trabajan en la atención de los heridos, el acompañamiento a las familias y el operativo de emergencia tras el incendio, según informaron desde la gobernación santacruceña a la medianoche.

Dos personas fallecieron tras una explosión e incendio en una vivienda de Santa Cruz

En paralelo, el Consejo Provincial de Educación y el Ministerio de Desarrollo Social, Igualdad e Integración articuló un dispositivo especial de contención y acompañamiento destinado tanto a las familias afectadas en Perito Moreno como a quienes acompañan a los pacientes en los distintos centros de derivación.

Además, el Consejo Provincial de Educación dispuso la apertura de la EPP N° 72 para asistir a familias de viviendas linderas que también resultaron afectadas por la intensidad de las llamas, registrándose explosión de vidrios y caída de cielos rasos en inmuebles cercanos.

El Gobierno de Santa Cruz expresó su profundo pesar por lo sucedido y ratificó el compromiso de continuar acompañando a las familias afectadas, poniendo a disposición todos los recursos humanos, sanitarios y operativos necesarios ante esta dolorosa situación.