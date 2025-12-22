Buscan a un turista que se perdió en la zona sur del parque Nahuel Huapi

SAN CARLOS DE BARILOCHE.— Un hombre de 39 años oriundo de la ciudad de Neuquén que desapareció hace un mes es intensamente buscado en la zona sur del Parque Nacional Nahuel Huapi. El protocolo de búsqueda se activó el miércoles pasado, luego de que un familiar hiciera la denuncia.

Lucas Adrián Álvarez llegó a esta ciudad a finales de noviembre. El último registro que se tiene de él se obtuvo por una cámara de seguridad en el ingreso a la zona de Pampa Linda, en la base del monte Tronador.

“Mediante el análisis de cámaras del Parque Nacional, se pudo saber que la persona habría ingresado el 21 de noviembre alrededor de las 17.30, por el cobro de ingreso en el Centro de Informes de Mascardi. En consecuencia, se dispuso el montaje de un operativo de búsqueda en la zona sur del Parque Nacional Nahuel Huapi, particularmente en el área del cerro Tronador. Ese mismo día realizó un registro de trekking para ingresar a la zona de Pampa Linda”, indicaron hoy desde el Ministerio Público Fiscal (MPF) rionegrino.

Una de las capturas del turista

Según se supo, Álvarez le dijo al dueño del lugar donde se hospedaba en Bariloche que quería emprender un trekking en la montaña. Desde hace un mes no volvió a estar en contacto con su entorno.

En las imágenes obtenidas de las cámaras de ingreso de Parques Nacionales se lo puede ver con una remera verde, pantalón azul y una mochila grande. Álvarez es de contextura delgada, mide 1,72 m de altura, tez blanca, ojos marrones y pelo muy corto. Posee tatuajes en ambos brazos y otro en la pierna izquierda. Según sumaron desde el MPF, en otras imágenes se observó que se trasladaba haciendo dedo.

En el día de hoy, la búsqueda se realizó con equipos de drones y con personal por tierra. En paralelo se trabajó en la zona de la Comarca Andina, a raíz de un llamado al 911, aunque el operativo se centraliza en Pampa Linda, aclararon las autoridades. En Pampa Linda comienzan diversos senderos, como los que conducen a los refugios Rocca y Meiling, así como a la laguna Ilón.

En las cámaras del parque se lo ve haciendo dedo.

“Se solicita a la comunidad, turistas, pobladores y prestadores que, ante cualquier información relevante —características físicas, vestimenta o posibles avistamientos—, se comuniquen de manera inmediata con el 911 RN Emergencias, con la unidad policial más cercana o con el teléfono de la Fiscalía en turno: 0294 4934681. También si alguna persona lo trasladó en su auto o lo vio al borde de la ruta haciendo dedo. La colaboración de toda la comunidad es fundamental en este proceso de búsqueda”, cerraron desde el MPF.