“Cámara Testigo”: como en Alemania y China, una provincia suma la participación ciudadana para reportar infracciones viales

MENDOZA.- Esta provincia puso a rodar una medida de participación ciudadana para ponerle freno a las infracciones de tránsito. Se trata de la Ley “Cámara Testigo” que permitirá a los ciudadanos reportar con fotos y videos las faltas que cometen los conductores a través de WhatsApp y canales oficiales de comunicación para que, luego de un análisis administrativo, la Justicia finalmente determine responsabilidades. Así, la tarea inicial de fiscalización pasará a ser “colaborativa” y no sólo quedará en manos de los agentes en la calle o de los radares oficiales.

La medida, con algunas similitudes a la que ya se aplica en la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y Salta, o en países como Alemania, Brasil y China, fue vista con buenos ojos por los especialistas en seguridad vial, sobre todo para poner un freno a las faltas de tránsito que se producen en las principales vías de acceso de Mendoza o en la alta montaña, especialmente el peligroso cruce de doble línea amarilla. En estas zonas es difícil observar controles viales o un seguimiento permanente de lo que ocurre en la ruta con los conductores de vehículos particulares o choferes de transporte de pasajeros o de carga.

Así, la normativa, que obtuvo esta semana sanción final en la Cámara de Diputados, incorpora el artículo 120 bis a la Ley 9.024 de Seguridad Vial y permite a los ciudadanos enviar registros audiovisuales de infracciones de tránsito como prueba para aplicar multas. De esta manera, los celulares podrán ser utilizados como una herramienta clave de control preventivo. La iniciativa tuvo impulso en las últimas semanas, luego de que la comuna de Las Heras, la más poblada de la provincia, emitiera una resolución similar, que ya reporta un centenar de alertas sobre conductores en falta, de las cuales una decena terminó en una multa.

Desde la Legislatura provincial, explicaron a este diario que no se trata de una denuncia formal sino de una “comunicación ciudadana” que podrá presentar cualquier persona frente a maniobras peligrosas e incluso accidentes de tránsito, lo que permitirá luego la evaluación pertinente de la Justicia en la investigación del caso. Así, los juzgados viales tendrán la última palabra.

Lo que se busca con esta acción es darle mayor entidad a los aportes de los ciudadanos, aunque no otorgue “fe pública”. Es un elemento importante que será tenido en cuenta por las autoridades y responsables de analizar el hecho alertado, como puede ser una maniobra peligrosa, el cruce de semáforo en rojo, el sobrepaso en curvas, la circulación en contramano o el estacionamiento indebido. Aunque no tendrá fuerza probatoria en sí mismo, servirá para activar o respaldar un proceso.

Vale mencionar que las imprudencias, los incidentes y los accidentes de tránsito, también con alcohol al volante, no paran de crecer en tierra cuyana, teniendo en cuenta además la alta tasa de mortalidad vial. En Mendoza es de 7,8 decesos cada 100.000 habitantes, mientras que a nivel nacional se ubica en 9,9.

Control policial del tránsito vehicular en Mendoza

Mientras la iniciativa cosechó mayoría de apoyo en la Casa de las Leyes, hubo diputados que solicitaron al gobierno provincial extremar los recaudos tecnológicos para evitar manipulaciones con inteligencia artificial. En tanto, desde el peronismo, indicaron que la medida es de difícil cumplimiento y representa una sobrecarga de tareas al Ministerio de Seguridad, por lo que consideran que el foco debe estar puesto en la educación y la prevención en materia vial.

Por su parte, los expertos en la materia pusieron en valor la iniciativa, aunque entienden que debe hacerse un exhaustivo control del material que se presente a las autoridades para evitar las imágenes adulteradas o fake, además de instar a la población a no sacar fotos o filmar si se está conduciendo, ya que también es una infracción vial. “Es una muy buena herramienta porque completa la legislación existente. Es algo que se venía planteando desde hacía tiempo y ahora va a ser posible para cualquier persona que se presente con el material”, dijo Héctor Roitman, experto en seguridad vial y presidente de la Asociación de Peritos Judiciales de Mendoza, y aclaró: “Todos sabemos que hay fake news, la posibilidad de alterar un video con IA, entonces lo que se hará es comprobar la veracidad de la información que llega”.

La ley prevé mecanismos para desechar todo contenido inválido, por lo que se excluirá el material que presente indicios de manipulación o falsedad, dando garantías mínimas de confiabilidad y evitando las alertas malintencionadas.