Ley de Sucesiones: estos son los pasos necesarios para definir quiénes son los herederos

Cuando una persona fallece, se inicia un proceso legal clave para determinar qué ocurre con sus bienes, derechos y obligaciones. Este procedimiento, conocido como sucesión, establece quiénes son los herederos y cómo se distribuye la herencia. En ese proceso, es clave que se llegue a la declaratoria de herederos para poder repartir la herencia.

¿Cuándo se abre una sucesión?

La sucesión se abre en el momento del fallecimiento de una persona. Desde ese instante se produce la transmisión de su herencia hacia los herederos.

Esto significa que los bienes, derechos y obligaciones que pertenecían al fallecido pasan a formar parte de un conjunto patrimonial que deberá ser administrado y luego distribuido entre quienes tengan derecho a heredarlo.

Se puede aceptar o renunciar a la herencia (Foto: Freepik)

¿Qué es la herencia?

La herencia está compuesta por todo el patrimonio de la persona fallecida, conocida legalmente como “causante”.

Dentro de la herencia se incluyen:

Bienes, como casas, autos o dinero.

Derechos o créditos que la persona tenía a su favor.

Deudas u obligaciones pendientes.

Por este motivo, los herederos no solo reciben bienes, sino que también deben responder por las deudas del fallecido con los bienes que integran la herencia.

Qué es el juicio sucesorio

El juicio sucesorio es el proceso judicial que permite ordenar y formalizar la transmisión de la herencia.

Durante este procedimiento se determina:

quiénes son los herederos,

qué bienes forman parte de la herencia,

si existen deudas o créditos,

y si hay un testamento válido.

El objetivo final es garantizar que el patrimonio del fallecido se distribuya de acuerdo con la ley o con lo que haya dispuesto en su testamento.

El plazo de aceptación es de 10 años que se cuentan desde que se abre la sucesión (Foto: Freepik)

Qué ocurre durante el proceso sucesorio

A lo largo del juicio sucesorio se realizan distintos pasos para organizar y distribuir la herencia.

Entre las principales etapas se encuentran:

Inventario y valuación de los bienes: se registran todos los bienes que integran la herencia y se establece su valor.

se registran todos los bienes que integran la herencia y se establece su valor. Designación de un administrador: se nombra a una persona encargada de gestionar los bienes durante el proceso judicial.

se nombra a una persona encargada de gestionar los bienes durante el proceso judicial. Pago de deudas y legados: se cancelan las obligaciones pendientes del causante.

se cancelan las obligaciones pendientes del causante. Presentación de la cuenta definitiva: se detallan los movimientos y el estado final de la herencia.

se detallan los movimientos y el estado final de la herencia. Declaratoria de herederos: el juez reconoce oficialmente a quienes heredarán.

Qué es la declaratoria de herederos

La declaratoria de herederos es una resolución judicial que se dicta al final del proceso sucesorio.

Mediante esta decisión, el juez reconoce formalmente quiénes son los herederos universales del fallecido. En otras palabras, establece qué personas tienen derecho legal a recibir los bienes de la herencia.

Este paso resulta fundamental para que los herederos puedan disponer legalmente de los bienes, realizar trámites de transferencia o dividir el patrimonio heredado.